28 янв 2017



ALICE COOPER, LZZY HALE выступили с BEASTO BLANCO Alice Cooper и Lzzy Hale (HALESTORM) присоединились к группе BEASTO BLANCO, возглавляемой басистом ALICE COOPER Chuck'ом Garric'ом, на сцене The Basement East, Nashville, Tennessee для исполнения классики Cooper'a "School's Out". Alice также спел с группой "No More Mr. Nice Guy".























