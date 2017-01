28 янв 2017



Новая песня MOTIONLESS IN WHITE "Eternally Yours", новая песня MOTIONLESS IN WHITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Graveyard Shift", выход которого запланирован на пятое мая на Roadrunner Records.















