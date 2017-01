28 янв 2017



GENE HOGLAN исполняет STRAPPING YOUNG LAD Третьего февраля состоится релиз второго DVD GENE HOGLAN, "The Atomic Clock: The Clock Strikes Two". Фрагмент из этого релиза, исполнение композиции STRAPPING YOUNG LAD "Skeksis", доступно для просмотра ниже.















