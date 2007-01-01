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*Edenbridge*



28 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

16 дек 2016 : 		 Видео с текстом от EDENBRIDGE

2 дек 2016 : 		 Новый альбом EDENBRIDGE выйдет зимой

2 июн 2016 : 		 Новый альбом EDENBRIDGE выйдет в 2017

15 апр 2015 : 		 Новый DVD EDENBRIDGE выйдет в мае

5 мар 2015 : 		 Трейлер нового DVD EDENBRIDGE

17 фев 2015 : 		 EDENBRIDGE выпустят 6DVD

12 ноя 2013 : 		 Переиздания альбомов EDENBRIDGE выйдут в ноябре

17 июн 2013 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

10 июн 2013 : 		 Новое видео EDENBRIDGE

24 апр 2013 : 		 Детали нового альбома EDENBRIDGE

19 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

5 мар 2013 : 		 Новый басист EDENBRIDGE

21 фев 2013 : 		 EDENBRIDGE на SPV/STEAMHAMMER

8 янв 2013 : 		 EDENBRIDGE приступили к сведению

25 дек 2012 : 		 Название нового альбома EDENBRIDGE

3 окт 2012 : 		 EDENBRIDGE завершили запись оркестра

11 сен 2012 : 		 EDENBRIDGE завершили запись ударных

25 янв 2012 : 		 EDENBRIDGE работают над новым альбомом

17 июн 2010 : 		 Новое видeо EDENBRIDGE

10 июн 2010 : 		 Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

8 июн 2010 : 		 Семпл новой песни EDENBRIDGE

26 май 2010 : 		 Новая песня EDENBRIDGE

9 май 2010 : 		 Семпл с нового альбома EDENBRIDGE

2 апр 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома EDENBRIDGE

25 фев 2010 : 		 EDENBRIDGE расстались с басистом

18 дек 2009 : 		 Название и трек-лист нового альбома EDENBRIDGE

16 ноя 2009 : 		 EDENBRIDGE о новом альбоме

2 сен 2009 : 		 EDENBRIDGE начали запись альбома

29 июл 2009 : 		 EDENBRIDGE отправятся в студию в сентябре

28 апр 2009 : 		 EDENBRIDGE объявили имена новых участников

22 апр 2009 : 		 Выход концертного альбома EDENBRIDGE отложен

6 апр 2009 : 		 EDENBRIDGE: семплы концертного альбома в сети

23 мар 2009 : 		 Объявлена дата выхода концертного альбома EDENBRIDGE

11 ноя 2008 : 		 Из EDENBRIDGE ушёл басист

16 мар 2008 : 		 Новые семплы с альбома "MyEarthDream" EDENBRIDGE

18 фев 2008 : 		 Дата выхода и семплы нового альбома EDENBRIDGE

12 окт 2007 : 		 EDENBRIDGE раскрыли название нового альбома

4 июл 2007 : 		 EDENBRIDGE объявили о новых музыкантах

25 май 2007 : 		 Выход компиляции EDENBRIDGE задерживается на неделю

26 апр 2007 : 		 Обложка нового релиза EDENBRIDGE

3 апр 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового диска EDENBRIDGE

30 мар 2007 : 		 EDENBRIDGE расстались с ударником

16 янв 2007 : 		 EDENBRIDGE в мае выпустят свою "best of" и раритетную коллекцию

6 ноя 2006 : 		 EDENBRIDGE подписали контракт с NAPALM RECORDS

18 июн 2006 : 		 Новый альбом EDENBRIDGE выйдет в США на Napalm Records

25 фев 2006 : 		 EDENBRIDGE: дата выхода и трек-лист нового альбома

24 янв 2006 : 		 EDENBRIDGE завершили запись нового альбома

1 окт 2005 : 		 EDENBRIDGE: детали о новом альбоме

9 июн 2005 : 		 Новый гитарист в EDENBRIDGE

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Трейлер нового альбома EDENBRIDGE

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EDENBRIDGE опубликовали трейлер к новому альбому "The Great Momentum", выход которого намечен на 17 февраля на SPV/Steamhammer.

EDENBRIDGE: Official Trailer For 'The Great Momentum' Album





edenbridgegreatmomentumcd




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