28 янв 2017



Концертный трек JUDAS PRIEST Концертная версия композиции "Rock You All Around The World", взятая из записи JUDAS PRIEST "Live in Kansas City", которая будет выпущена как бонус к юбилейному изданию альбома "Turbo" третьего февраля, доступна для прослушивания ниже.























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