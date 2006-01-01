Гитарист SKID ROW о выборе вокалиста

Гитарист SKID ROW Scotti Hill в интервью EVH Gear Discussion рассказал о том, почему группа остановила свой выбор на ZP Theart (DRAGONFORCE, TANK, I AM I):
«Мы готовы вернуться в студию в новом составе. У нас новый вокалист, ZP Theart, который знаком всем по DRAGONFORCE. И он наш брат, он отличный вокалист, звучит просто отлично. И мы начнем записываться в конце февраля».
Flaming
Пизец. Как это произносится? Почему он не взял имя из цифр?
RomV
Olynth
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