28 янв 2017



Гитарист SKID ROW о выборе вокалиста Гитарист SKID ROW Scotti Hill в интервью EVH Gear Discussion рассказал о том, почему группа остановила свой выбор на ZP Theart (DRAGONFORCE, TANK, I AM I):



«Мы готовы вернуться в студию в новом составе. У нас новый вокалист, ZP Theart, который знаком всем по DRAGONFORCE. И он наш брат, он отличный вокалист, звучит просто отлично. И мы начнем записываться в конце февраля».







































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