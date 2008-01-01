28 янв 2017



Вокалисту URIAH HEEP нужна операция URIAH HEEP попали в беспрецедентную, когда были вынуждены отменить февральские гастроли из-за операции вокалиста, Bernie Shaw.



«У меня есть кое-какие проблемы со здоровьем, которые требуют неотложного внимания. Однако из-за нашего напряженного графика, я не смог уделить им должного внимания. Увы, но все оказалось в такой ситуации, когда мне необходимо пройти процедуру здесь и сейчас и избежать дальнейших осложнений. Это означает, что мы вынуждены отменить февральские выступления, что, как знают наши поклонники, совершенно не в нашем стиле. Я могу лишь принести извинения фанатам от себя и группы и заверить, что мы вернемся к выступлениям в ближайшее время».







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