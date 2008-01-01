Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA обрушился с критикой на речь Президента [44]
*MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол» [29]
*DARKSIDE.ru в Instagram [28]
*W.A.S.P. перезапишут 'The Crimson Idol' [24]
*Кто должен быть в 'Big Four Of Death Metal'? Отвечают IMMOLATION [22]
[= ||| все новости группы



*Uriah Heep*



28 янв 2017 : 		 Вокалисту URIAH HEEP нужна операция

31 окт 2016 : 		 Переиздания URIAH HEEP выходят в этом году

8 дек 2015 : 		 Новый релиз URIAH HEEP

11 окт 2015 : 		 Фрагмент концертного релиза URIAH HEEP

19 авг 2015 : 		 KEN HENSLEY, LEE KERSLAKE выступят в Москве с URIAH HEEP

19 дек 2014 : 		 Фрагмент нового DVD URIAH HEEP

9 дек 2014 : 		 Концертный релиз URIAH HEEP выйдет в феврале

29 май 2014 : 		 EPK от URIAH HEEP

19 май 2014 : 		 Новое видео URIAH HEEP

9 май 2014 : 		 URIAH HEEP выпустили сингл

22 апр 2014 : 		 Детали нового альбома URIAH HEEP

29 мар 2014 : 		 Новый альбом URIAH HEEP выйдет в июне

20 дек 2013 : 		 URIAH HEEP снимут концерт в Лондоне

15 дек 2013 : 		 URIAH HEEP начнут запись в январе...

29 май 2013 : 		 Детали похорон басиста URIAH HEEP

22 май 2013 : 		 Умер басист URIAH HEEP

18 апр 2013 : 		 Вокалист URIAH HEEP о временном возвращении в группу JOHN'a LAWTON'a

16 апр 2013 : 		 Гитарист URIAH HEEP рассказал о временном возвращении в группу JOHN'a LAWTON'a

13 апр 2013 : 		 John Lawton вернётся в URIAH HEEP на серию майских концертов

11 мар 2013 : 		 Гитарист URIAH HEEP: "Мы всегда будем сочинять новый материал"

14 янв 2013 : 		 Басисту URIAH HEEP предстоит операция

27 ноя 2011 : 		 URIAH HEEP вновь сотрудничают с Concert Live

29 окт 2011 : 		 Автограф-сессия URIAH HEEP

1 авг 2011 : 		 Новый концертный релиз URIAH HEEP

7 апр 2011 : 		 Новое видео URIAH HEEP

25 фев 2011 : 		 Детали и семплы нового альбома URIAH HEEP

24 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист концертного альбома URIAH HEEP

7 фев 2011 : 		 Гитарист URIAH HEEP о Гэри Муре

1 фев 2011 : 		 URIAH HEEP на FRONTIERS RECORDS

20 янв 2011 : 		 Новый DVD URIAH HEEP выйдет в феврале

25 дек 2010 : 		 URIAH HEEP начали запись

23 дек 2010 : 		 URIAH HEEP готовы к студийной работе

11 сен 2010 : 		 URIAH HEEP планируют выпусть концертный альбом

24 май 2010 : 		 Гитарист URIAH HEEP о смерти DIO

10 фев 2010 : 		 Автограф-сессия URIAH HEEP

20 янв 2010 : 		 URIAH HEEP: «Мы чувствуем в себе огромный потенциал»

13 сен 2009 : 		 Семплы с нового сборника URIAH HEEP

3 май 2009 : 		 Умер бывший тур менеджер URIAH HEEP

20 дек 2008 : 		 Гитарист URIAH HEEP подводит итоги года

21 июл 2008 : 		 URIAH HEEP выступят в немецкой тюрьме

10 июн 2008 : 		 Концерты URIAH HEEP отменены

4 июн 2008 : 		 Концерты URIAH HEEP в России состоятся

4 июн 2008 : 		 URIAH HEEP отменили концерты в России, Молдове, Украине и Беларуси

2 янв 2007 : 		 URIAH HEEP готовятся к записи нового альбома

| - |
|||| 28 янв 2017

Вокалисту URIAH HEEP нужна операция

*
zoom
*
* *
URIAH HEEP попали в беспрецедентную, когда были вынуждены отменить февральские гастроли из-за операции вокалиста, Bernie Shaw.

«У меня есть кое-какие проблемы со здоровьем, которые требуют неотложного внимания. Однако из-за нашего напряженного графика, я не смог уделить им должного внимания. Увы, но все оказалось в такой ситуации, когда мне необходимо пройти процедуру здесь и сейчас и избежать дальнейших осложнений. Это означает, что мы вынуждены отменить февральские выступления, что, как знают наши поклонники, совершенно не в нашем стиле. Я могу лишь принести извинения фанатам от себя и группы и заверить, что мы вернемся к выступлениям в ближайшее время».

URIAH HEEP Singer To Undergo Surgery; European Shows Canceled



Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 985

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Epica Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом