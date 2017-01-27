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Басист BLACK SABBATH : «Объявить о роспуске группы было совершенно естественно» Участники BLACK SABBATH Ozzy Osbourne и Geezer Butler в недавнем интервью Express & Star в очередной раз рассказали о своём решении распустить группу:



«Вернуться и оставаться друзьями с моими коллегами, с которыми мы начинали столько лет назад... Для меня это завершение большой главы моей жизни, про которую я могу сказать: "Мы пришли, мы увидели, мы отлично провели время, и сейчас всё завершается". Как и в любых отношениях. Я очень рад, что мы заканчиваем более-менее уладив всё то, что было между нами за эти годы», — говорит Ozzy.



Butler добавляет, что группа не могла продолжать существовать дальше:



«Так что это было совершенно естественно, что мы все согласились с тем, что это наш последний тур. И мы все пришли к соглашению, что никакого SABBATH после этого не будет. Это естественный процесс, естественный конец группы».















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