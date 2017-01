сегодня



Новый альбом SINNER выйдет весной SINNER выпустят новый альбом "Tequila Suicide" 31 марта на AFM Records.



В качестве продюсера альбома выступил сам Mat Sinner, в роли сопродюсера и звукорежиссера — Dennis Ward, который также занимался сведением материала. В записи принимали участие гитаристы Tom Naumann и Alexander Scholpp, барабанщик Francesco Jovino и ряд приглашенных «звезд»: Sascha Krebs, Kolinda Brozovic, Gus G, Ricky Warwick, Pete Lincoln, Neil Witchard и Magnus Karlsson. Оформление создали Sledgehammer Graphix.



Трек-лист:



01. Go Down Fighting

02. Tequila Suicide

03. Road To Hell

04. Dragons

05. Battle Hill

06. Sinner Blues

07. Why

08. Gypsy Rebels

09. Loud & Clear

10. Dying On A Broken Heart

11. House Of Rock *

12. Monday Morning *

13. I Am *



* бонусы Digipak-издания



Весной группа SINNER отправиться в совместный тур с THE UNITY – новой группы, созданной участниками Gamma Ray.





