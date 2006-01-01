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Новый альбом SINNER выйдет весной
SINNER выпустят новый альбом "Tequila Suicide" 31 марта на AFM Records.
В качестве продюсера альбома выступил сам Mat Sinner, в роли сопродюсера и звукорежиссера — Dennis Ward, который также занимался сведением материала. В записи принимали участие гитаристы Tom Naumann и Alexander Scholpp, барабанщик Francesco Jovino и ряд приглашенных «звезд»: Sascha Krebs, Kolinda Brozovic, Gus G, Ricky Warwick, Pete Lincoln, Neil Witchard и Magnus Karlsson. Оформление создали Sledgehammer Graphix.
Трек-лист:
01. Go Down Fighting
02. Tequila Suicide
03. Road To Hell
04. Dragons
05. Battle Hill
06. Sinner Blues
07. Why
08. Gypsy Rebels
09. Loud & Clear
10. Dying On A Broken Heart
11. House Of Rock *
12. Monday Morning *
13. I Am *
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Весной группа SINNER отправиться в совместный тур с THE UNITY – новой группы, созданной участниками Gamma Ray.
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