Вокалистка HALESTORM 's исполняет AC/DC, AEROSMITH, HEART, PAT BENATAR с THE EAST SIDE GAMBLERS Вокалистка HALESTORM Lzzy Hale присоединилась к THE EAST SIDE GAMBLERS на сцене The Mercy Lounge, Nashville, Tennessee и исполнила кавер-версии AC/DC, AEROSMITH, HEART и PAT BENATAR — видео доступно для просмотра ниже.



































