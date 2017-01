сегодня



JERRY CANTRELL в саундтреке к фильму «Джон Уик 2» Гитарист JERRY CANTRELL записал композицию "A Job To Do", которая вошла в новый фильм "John Wick: Chapter 2". Релиз саундтрека намечен на 10 февраля в цифровом виде и 3 марта — на физическом носителе.



Трек-лист:



01. Plastic Heart - CISCANDRA NOSTALGHIA (2:05)

02. Shark Chevelle (1:18)

03. Man Of Focus (3:24)

04. Sumo Showdown (3:21)

05. Peace and Vodka (3:00)

06. Missing Helen (2:16)

07. Back In The Ground (2:23)

08. Santino (5:49)

09. Walk To Museum (1:04)

10. Guns And Turtlenecks (1:41)

11. Wick In Rome (2:29)

12. Suits Maps And Guns (5:05)

13. Coronation - CISCANDRA NOSTALGHIA (2:59)

14. John Wick Mode - LE CASTLE VANIA (3:07)

15. Razor Bath (5:30)

16. Catacombs (3:49)

17. La Vendetta (3:40)

18. Fountain Foes (2:07)

19. Knives On A Train (2:42)

20. Presto Museum Battle - JOEL J. RICHARD (2:54)

21. Mirror Mayhem (4:29)

22. John Wick Reckoning (3:02)

23. A Job To Do - JERRY CANTRELL (4:51)















+0 -1



просмотров: 340