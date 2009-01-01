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*Kreator*



3 фев 2017 : 		 Вокалист KREATOR: «Очень рад, что 90-е закончились»

1 фев 2017 : 		 Лидер KREATOR готовит карри

30 янв 2017 : 		 Новое видео KREATOR

27 янв 2017 : 		 Новое видео KREATOR

27 янв 2017 : 		 Лидер KREATOR: «Я не шокирован тем, что Трамп победил»

20 янв 2017 : 		 Лидер KREATOR о Дональде Трампе

16 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

16 янв 2017 : 		 Вокалист KREATOR об угрозе терроризма: «Мы не должны никого бояться»

8 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

24 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

16 дек 2016 : 		 Новое видео KREATOR

16 дек 2016 : 		 Новая песня KREATOR

9 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

30 ноя 2016 : 		 Вокалист KREATOR: «Нам нужен такой альбом, который снесёт всем крышу»

18 ноя 2016 : 		 Новое видео KREATOR

28 окт 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KREATOR

14 окт 2016 : 		 Новый альбом KREATOR выйдет зимой

10 июн 2016 : 		 Видео полного концерта KREATOR

9 май 2016 : 		 Футболки KREATOR с серпом и молотом стали причной ареста индонезийских продавцов из рок-магазина

10 мар 2016 : 		 Лидеру KREATOR не хватает «бунтарского духа» METALLICA

1 дек 2015 : 		 Юбилейное шоу KREATOR в Москве запишут на видео

27 ноя 2015 : 		 KREATOR: открыто голосование за песни юбилейной концертной программы

13 ноя 2015 : 		 Трек-листы концертных релизов KREATOR, SOULFLY

18 окт 2015 : 		 Концертный релиз KREATOR, SOULFLY выйдет в декабре

4 сен 2015 : 		 Новый альбом KREATOR выйдет не раньше 2017 года

25 май 2015 : 		 Видео с выступления KREATOR

20 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления KREATOR

20 ноя 2014 : 		 У лидера KREATOR уже есть идеи для двух песен

9 сен 2014 : 		 MITCH HARRIS присоединился на сцене к KREATOR

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления KREATOR

1 апр 2014 : 		 Видео с выступления KREATOR

15 янв 2014 : 		 KREATOR на немецком детском канале

16 ноя 2013 : 		 Лидер KREATOR: "Нового альбома не будет до 2015 года"

21 авг 2013 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

10 авг 2013 : 		 Трейлер нового DVD KREATOR

24 июл 2013 : 		 Фрагмент нового DVD KREATOR

10 июл 2013 : 		 Трейлер нового DVD KREATOR

26 июн 2013 : 		 Трейлер нового DVD KREATOR

21 июн 2013 : 		 Видео с выступления KREATOR

20 июн 2013 : 		 Трек-лист концертного релиза KREATOR

13 июн 2013 : 		 DVD/Blu-Ray KREATOR выйдет в августе

28 май 2013 : 		 Название нового DVD KREATOR

6 май 2013 : 		 Сплит LEGION OF THE DAMNED / KREATOR выйдет в июле

23 фев 2013 : 		 KREATOR представили новое приложение для телефонов

11 дек 2012 : 		 KREATOR запишут концерт для CD, DVD, Blu-Ray

28 ноя 2012 : 		 Новое видео KREATOR

23 ноя 2012 : 		 Выступление KREATOR онлайн!

13 ноя 2012 : 		 Лидер KREATOR клеймит промоутеров

6 ноя 2012 : 		 KREATOR представили 3D-шоу

24 окт 2012 : 		 KREATOR выпустят новый сингл и видео

23 окт 2012 : 		 KREATOR представят "3D-шоу в Европе"

20 окт 2012 : 		 Лидер KREATOR о туре по США с SODOM, DESTRUCTION: "Schmier хочет, я хочу, Tom не хочет"

8 окт 2012 : 		 Видео с выступления KREATOR

20 сен 2012 : 		 Новая песня KREATOR войдет в 'Dark Symphonies - A Tribute To John Sinclair'

14 июл 2012 : 		 KREATOR на немецком TV

8 июл 2012 : 		 Лидер KREATOR о грядущем туре

12 июн 2012 : 		 Японский бонус KREATOR

29 май 2012 : 		 Семплы нового альбома KREATOR

28 май 2012 : 		 Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к KREATOR

25 май 2012 : 		 KREATOR и MORBID ANGEL поедут в совместное европейское турне

25 май 2012 : 		 Эксклюзивный концертный релиз KREATOR с новым номером журнала Rock Hard

23 май 2012 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

16 май 2012 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

10 май 2012 : 		 Трейлер нового альбома KREATOR

3 май 2012 : 		 Новое видео KREATOR

25 апр 2012 : 		 Видео с текстом от KREATOR

6 апр 2012 : 		 Фрагмент нового трека KREATOR

4 апр 2012 : 		 Варианты изданий нового альбома KREATOR

28 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома KREATOR

20 мар 2012 : 		 Обложка лимитированного издания нового альбома KREATOR

11 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома KREATOR

2 фев 2012 : 		 Название и дата выхода нового альбома KREATOR

9 янв 2012 : 		 KREATOR начали запись альбома

26 окт 2011 : 		 KREATOR приступают к записи нового альбома

11 авг 2011 : 		 Профессиональное видео всего выступления KREATOR

9 июл 2011 : 		 KREATOR начнут запись в январе

21 июн 2011 : 		 Видео концерта KREATOR

16 апр 2011 : 		 KREATOR начнут работу над альбомом в мае

2 фев 2011 : 		 Новое видео KREATOR

14 ноя 2010 : 		 KREATOR хотят составить самый длинный список

8 ноя 2010 : 		 Новый номер журнала Rock Hard выйдет с диском KREATOR

24 сен 2010 : 		 KREATOR ждет вас!

13 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления KREATOR

25 июн 2010 : 		 Новое видео KREATOR

23 июн 2010 : 		 Новый бокс-сет от KREATOR

16 апр 2010 : 		 Фронтмен KREATOR о смерти Peter'a Steele'a

9 фев 2010 : 		 KREATOR подписали соглашение с Nuclear Blast Records

25 янв 2010 : 		 Голосование за юбилейный сетлист KREATOR продолжается

5 янв 2010 : 		 KREATOR исполнят специальный сет на юбилей

3 сен 2009 : 		 Временная замена в KREATOR

19 авг 2009 : 		 Видеоприветствие от KREATOR

26 май 2009 : 		 Ударник KREATOR открыл тату-салон

1 апр 2009 : 		 KREATOR примут участие в трибьюте SLIME

15 фев 2009 : 		 Новое видео KREATOR

12 фев 2009 : 		 Доступен пропавший материал с последнего альбома KREATOR

15 янв 2009 : 		 Новый альбом группы KREATOR доступен для прослушивания

10 янв 2009 : 		 Mille Petrozza о новом клипе KREATOR

4 дек 2008 : 		 KREATOR: новая песня в сети

1 дек 2008 : 		 KREATOR представят новое видео в ближайшие две недели

30 окт 2008 : 		 KREATOR снимут видеоклип "Hordes of Chaos"

10 окт 2008 : 		 Обложка нового альбома KREATOR

1 окт 2008 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома KREATOR

19 сен 2008 : 		 KREATOR раскрыли детали нового альбома

22 авг 2008 : 		 KREATOR опубликовали первое видео к альбому

24 июл 2008 : 		 KREATOR засели в студии

2 июн 2008 : 		 KREATOR записывают новый альбом

29 апр 2008 : 		 KREATOR работают над новым альбомом

2 апр 2008 : 		 У KREATOR уже готово семь новых песен

18 апр 2007 : 		 KREATOR работают над новым материалом

3 апр 2007 : 		 KREATOR выпустили альбом "Endorama" на виниле

9 сен 2006 : 		 KREATOR: Детали о переиздании "Enemy Of God"

26 апр 2006 : 		 KREATOR: Видеоклип "Enemy Of God" в сети

8 фев 2006 : 		 KREATOR сняли видеоклип "Enemy Of God"

11 сен 2005 : 		 KREATOR выпустят DVD-аудио версию 'Enemy Of God'

24 май 2005 : 		 Автограф-сессия KREATOR

6 июн 2003 : 		 KREATOR выпускают концертный CD и DVD

29 ноя 2002 : 		 KREATOR готовят концертник

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Вокалист KREATOR: «Очень рад, что 90-е закончились»

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Metalliluolaнедавно провели интервью с вокалистом/гитаристом KREATOR Mille Petrozza и гитаристом группы, Sami Yli-Sirniö. Небольшие выдержки из беседы приведены ниже.

О новом альбоме:

Mille: «Там не все такие быстрые темы, как заглавный трек. Тут много разной музыки. Есть кое-что мягкое, я бы сказал, печальные фрагменты (смеётся). Но тут достаточно брутальных моментов и мелодичного, очень классного материала. Много гитар, даже волынка и арфа. Определённо будут сюрпризы для некоторых».

Стал ли альбом 2001 года «перерождением» для KREATOR:

Mille: «Это был пинок под зад, и как раз тогда пришел Sami. И с этого момента мы не меняли состав. Это о многом говорит. Мы собрали отличную команду. И думаю, что "Violent Revolution" стал тем самым пинком».

Sami: «C каждым альбомом есть какой-то прогресс. Если вы сравните "Endless Pain" с новым, то заметите определённый прогресс. Я не говорю, что что-то хуже, что-то лучше...».

Mille: «Есть те, кто скажет, что "Endless Pain" лучше! (смеётся). Сложно, когда у тебя четырнадцать альбомов, что-то придумывать. Ты всё время должен думать: "Это твой первый альбом". Ты должен что-то придумывать и переосмысливать, но не надумывать, а по-настоящему стараться выдать лучшее каждый раз, когда работаешь над новым альбомом».

О том, как KREATOR выжил в 1990-е:

Mille: «Это были не только сложные для металла времена, но и захватывающее время. Не существовало правил. Мы развились как музыканты, как артисты. Было сложно, потому что у нас были проблемы с составом, и я думаю, присоединись к нам Sami в середине 90-х, быть может, наш прогресс был бы заметен раньше. Быть может, мы бы пошли совсем другим путём. Но этого никогда не узнаешь. Мы все были заняты. Он играл в других командах, я был занят тем, что держал состав, сражался с лейблами. Я был очень рад, когда девяностые закончились, мы заключили новый контракт с SPV, Sami пришёл в команду, и у нас прошли очень хорошие туры. С того момента всё идет вперёд».

О том, поедет ли KREATOR в тур с DESTRUCTION и SODOM:

Mille: «На самом деле настоящим ответом на этот вопрос будет такой: всё зависит от расписаний. Мы не против сыграть ряд концертов с двумя другими немецкими командами, но это не в нашем приоритете».

О том, сыграет ли группа когда-нибудь целиком "Endless Pain" и "Terrible Certainty":

Mille: «Таких планов нет, я говорил об этом... Не думаю, Sami, что тебе будет интересно играть сет только из песен до "Coma Of Souls". Это официальный вопрос!»

Sami: «Может, нет. Не сейчас. Сейчас я сосредочен на том, чтобы исполнять новый материал».

Mille: «Эти вопросы всплывают постоянно. Мы видим, что подобное происходит, но на это нет времени. Мы не собираемся переусердствовать, и раз хотим сосредоточиться на туре по новому альбому, то когда играть тур по классике? Да и почему мы это должны делать? (смеётся)».

Sami: «Это может съесть время от следующего альбома».

Mille: «Помню, мы поехали с EXODUS в Японию. Всё случилось внезапно, они играли целиком "Bonded By Blood". Это было хорошо, но с другой стороны я подумал: "Ну ладно... Это долго". Это трэш. Я не вижу причин зачем. Также, и я об этом говорил ранее, есть причины для того, что ряд песен никогда не попадает в сет-листы. Из "Pleasure To Kill" мы не играли несколько по этим причинам. Если мы попытаемся это сделать сейчас, то, быть может, будет всё здорово, а может, и просто отстойно!»

KREATOR Frontman Says He 'Was Really Happy' When The '90s Were Over









North American cover (by Marcelo Vasco):



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Nenadoelo
3 фев 2017, 12:02		Милле - молоток, что уважает мнение своих, относительно новых участников, а не тянет одеяло на себя, но блин когда Sami говорит, что ему не хочется играть песни до Coma of souls, то хочется спросить: "Да кто ты такой, чувак, чтобы говорить, что сейчас ты сосредоточен играть новый материал?! Кого волнует твое мнение насчет песен, написанных не тобой?!". Я понимаю, если бы это Ventor сказал, но блин какой-то Sami....

Blackstar
3 фев 2017, 12:32		А я бы хотел Ендораму живьем, целиком. Но, что-то мне подсказывает, что эта моя хотелка, хотелкой и останется.

Jok3r
3 фев 2017, 12:58		Т.е. он считает, что сейчас у них прогресс?? Вот прогресс как раз и был во времена Coma of souls, Cause for Conflitc, Outcast

rassol
3 фев 2017, 13:07		"А я бы хотел Ендораму живьем, целиком."
В одном старом интервью Милле говорил, что вещи с "Endorama" в сущности неконцертные, ибо уж очень там много эффектов, клавиш и т.д.


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