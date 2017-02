сегодня



Вокалист KREATOR : «Очень рад, что 90-е закончились» Metalliluolaнедавно провели интервью с вокалистом/гитаристом KREATOR Mille Petrozza и гитаристом группы, Sami Yli-Sirniö. Небольшие выдержки из беседы приведены ниже.



О новом альбоме:



Mille: «Там не все такие быстрые темы, как заглавный трек. Тут много разной музыки. Есть кое-что мягкое, я бы сказал, печальные фрагменты (смеётся). Но тут достаточно брутальных моментов и мелодичного, очень классного материала. Много гитар, даже волынка и арфа. Определённо будут сюрпризы для некоторых».



Стал ли альбом 2001 года «перерождением» для KREATOR:



Mille: «Это был пинок под зад, и как раз тогда пришел Sami. И с этого момента мы не меняли состав. Это о многом говорит. Мы собрали отличную команду. И думаю, что "Violent Revolution" стал тем самым пинком».



Sami: «C каждым альбомом есть какой-то прогресс. Если вы сравните "Endless Pain" с новым, то заметите определённый прогресс. Я не говорю, что что-то хуже, что-то лучше...».



Mille: «Есть те, кто скажет, что "Endless Pain" лучше! (смеётся). Сложно, когда у тебя четырнадцать альбомов, что-то придумывать. Ты всё время должен думать: "Это твой первый альбом". Ты должен что-то придумывать и переосмысливать, но не надумывать, а по-настоящему стараться выдать лучшее каждый раз, когда работаешь над новым альбомом».



О том, как KREATOR выжил в 1990-е:



Mille: «Это были не только сложные для металла времена, но и захватывающее время. Не существовало правил. Мы развились как музыканты, как артисты. Было сложно, потому что у нас были проблемы с составом, и я думаю, присоединись к нам Sami в середине 90-х, быть может, наш прогресс был бы заметен раньше. Быть может, мы бы пошли совсем другим путём. Но этого никогда не узнаешь. Мы все были заняты. Он играл в других командах, я был занят тем, что держал состав, сражался с лейблами. Я был очень рад, когда девяностые закончились, мы заключили новый контракт с SPV, Sami пришёл в команду, и у нас прошли очень хорошие туры. С того момента всё идет вперёд».



О том, поедет ли KREATOR в тур с DESTRUCTION и SODOM:



Mille: «На самом деле настоящим ответом на этот вопрос будет такой: всё зависит от расписаний. Мы не против сыграть ряд концертов с двумя другими немецкими командами, но это не в нашем приоритете».



О том, сыграет ли группа когда-нибудь целиком "Endless Pain" и "Terrible Certainty":



Mille: «Таких планов нет, я говорил об этом... Не думаю, Sami, что тебе будет интересно играть сет только из песен до "Coma Of Souls". Это официальный вопрос!»



Sami: «Может, нет. Не сейчас. Сейчас я сосредочен на том, чтобы исполнять новый материал».



Mille: «Эти вопросы всплывают постоянно. Мы видим, что подобное происходит, но на это нет времени. Мы не собираемся переусердствовать, и раз хотим сосредоточиться на туре по новому альбому, то когда играть тур по классике? Да и почему мы это должны делать? (смеётся)».



Sami: «Это может съесть время от следующего альбома».



Mille: «Помню, мы поехали с EXODUS в Японию. Всё случилось внезапно, они играли целиком "Bonded By Blood". Это было хорошо, но с другой стороны я подумал: "Ну ладно... Это долго". Это трэш. Я не вижу причин зачем. Также, и я об этом говорил ранее, есть причины для того, что ряд песен никогда не попадает в сет-листы. Из "Pleasure To Kill" мы не играли несколько по этим причинам. Если мы попытаемся это сделать сейчас, то, быть может, будет всё здорово, а может, и просто отстойно!»





















