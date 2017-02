сегодня



GUS G.: «Я не тот, кого нужно спрашивать о делах OZZY» Гитарист FIREWIND Gus G. недавно поговорил с "One On One With Mitch Lafon" — небольшие выдержки приведены ниже.



О том, является ли он участником группы OZZY:



«Этот вопрос вам нужно задать не мне, а ему (смеётся). У меня нет никакой инсайдерской информации, кроме той, что периодически всплывает на каких-то сайтах. Я знаю, что он хочет работать над новым альбомом, но когда это будет? Я и правда без понятия».



Означают ли недавние слова о том, что OZZY работает с гитаристом BILLY IDOL Steve'ом Stevens'ом тот факт, что Gus больше не в команде:



«Я не знаю. Я не думаю, что он так говорил. Он сказал, что сочиняет с ним. Знаю, что после этих слов на некоторых сайтах начались разговоры из серии "это хреново для Gus'a, потому что его выкинули". Не думаю, что Ozzy такое говорил. По крайней мере, я так не считаю. Есть только одно, что я знаю точно. Я слышал несколько демо, которые он сделал со своим приятелем, Billy Morrison'ом и Steve'ом. Они отличные авторы. Мне очень нравится то, что они записали на последнем альбоме BILLY IDOL, и я не знаю, какие у них планы. Это не та группа, где я принимаю решение. Я нанят для игры на гитаре. Что скажут Ozzy и Sharon или представители лейбла, или продюсер, или кто там будет сочинять всё... Короче, сейчас слишком рано об этом говорить, и я уж точно не тот, кого стоит об этом спрашивать».



Готов ли он принять предложение играть в другой группе:



«Лично я не видел себя в роли наёмника. Так просто получилось, что Ozzy спросил, не хочу ли я присоединиться. И ты не можешь ответить на такое предложение "нет". Это замечательное событие, особенно для меня, кто не был даже из сессионных музыкантов. Я никогда не был на подмене, но многому научился. Кроме того, я всегда был из тех, у кого было что-то своё, и я наслаждаюсь тем, что делаю сам. Я никогда не принадлежал к тем, кто думает: "Эх, а чем бы мне заняться? Куда направить свои стопы?" Это не про меня. У меня есть свои проекты, над которыми я работаю уже больше десяти лет. Вот чем я займусь, если больше не буду с Ozzy, или когда это случится. Я просто продолжу заниматься своими проектами».















