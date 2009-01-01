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Умер бывший клавишник BLACK SABBATH Бывший клавишник BLACK SABBATH Джефф Николлс скончался в возрасте 68 лет от рака лёгких.



Tony Iommi: «Я очень опечален, узнав новости о кончине одного из моих самых близких друзей, Джеффа Николлса. Он боролся с раком лёгких и, к сожалению, проиграл. Мы всегда были с ним очень близки, и он был для меня настоящим другом, который поддерживал меня на протяжении почти сорока лет. Мне его будет не хватать, и он навсегда останется в моём сердце до тех пор, пока мы однажды не встретимся. Покойся с миром, мой дорогой друг».



Geezer Butler: «Печально слышать, что наш старый друг и бывший клавишник SABBATH Джефф Николлс ушёл из жизни. Покойся с миром».



Ozzy Osbourne: «Джефф Николлс был моим другом уже достаточно давно. Его будет очень не хватать. Я очень опечален этими известиями».



Tony Martin: «Опечален известиями о кончине Джеффа Николлса... Клавишника и друга со времён SABBATH. Легкой тебе дороги, друг».







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