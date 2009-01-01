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Дочь вокалиста SLAYER защищает отца Ariel Araya, двадцатилетняя дочь вокалиста SLAYER Tom'a Araya, защитила отца от нападок и обвинений в гомофобии после его шутки в одном из сообщений под фотографией команды с Трампом, появившейся в день инаугурации президента, потом исчезнувшей и опубликованной вновь через несколько дней. Нападкам подверглись слова Tom'a: "Mike Pence turning fruits into vegetables", снабжённые несколькими смайлами, он также добавил: «Спасибо... Всем, кто комментировал, спасибо за понимание... Вот как появляются фейковые новости, хотя я нигде и не говорил о том, что поддерживаю Трампа... И, тем более, не говорил от имени группы... Фото сделало своё дело и вызвало ту реакцию, какую я и ожидал, — разозлило некоторых из вас до чёртиков».



Ознакомиться со словами дочери музыканта можно ниже.











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