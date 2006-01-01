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NICKO MCBRAIN о планах IRON MAIDEN на 2017 год Vintage Rock недавно провели интервью с барабанщиком IRON MAIDEN Nicko McBrain'ом, в котором он рассказал о планах команды на 2017 год по поводу выступлений и объяснил, почему группа решила вернуться с гастролями в США — видео доступно для просмотра ниже.















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