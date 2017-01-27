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Вокалист JACK RUSSELL'S GREAT WHITE о ситуации в RATT Вокалист JACK RUSSELL'S GREAT WHITE Jack Russell в интервью Myglobalmind коснулся темы разногласий в RATT:



«Я дружен со всеми, и мне очень жаль, что так происходит. Bobby Blotzer и я давно знакомы, настолько, что я укладывал спать его детей. Stephen помогал нам букировать шоу в Whiskey. Мне сложно выбрать чью-то сторону. Моим лучшим советом для них будет следовать велению сердца и оставаться честными.



Всегда неприятно слышать, как твой друг рассказывает неправду про твою карьеру или о том, что случилось в прошлом. Это причиняет боль — когда кто-то пытается изменить ход истории, то, с чего начиналась группа, или дискредитировать твоё участие в группе, в то время как большая часть песен — твои.



Единственным хорошим для них советом будет надеть что-нибудь мягкое, потому что тебя будут бить все, кому не лень (смеётся). Тут нет шанса победить, всем причиняется боль. Но я хотел бы, чтобы они с этим разобрались. Мне крайне неприятно наблюдать, что они проходят ровно через то, через что проходил я, а это вовсе не самое приятное».



























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