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все новости группы
Quiet Riot
30 янв 2017
:
Видео с выступления QUIET RIOT
27 янв 2017
:
Видео с выступления QUIET RIOT
30 дек 2016
:
Финалист "Americal Idol" сотрудничает с гитаристом QUIET RIOT
6 окт 2016
:
QUIET RIOT нашли нового вокалиста
4 май 2016
:
Видео с выступления QUIET RIOT
16 апр 2016
:
Музыканты QUIET RIOT, ANTHRAX и SURVIVOR исполняют песню HUGHES/THRALL
14 апр 2015
:
Барабанщик QUIET RIOT: «Нынешний состав группы — наиболее крепкий в нашей истории»
23 мар 2015
:
Видео с выступления QUIET RIOT
14 янв 2015
:
Документальный фильм о QUIET RIOT покажут в январе
30 июл 2014
:
Видео с выступления QUIET RIOT
26 июн 2014
:
Новый альбом QUIET RIOT выйдет в июне
17 июн 2014
:
Видео с выступления QUIET RIOT
22 май 2014
:
Видео с выступления QUIET RIOT
14 май 2014
:
Видео с выступления QUIET RIOT
22 янв 2014
:
Видео с выступления QUIET RIOT
4 янв 2014
:
QUIET RIOT отыграли первое шоу с JIZZY PEARL
4 дек 2013
:
Вокал для нового альбома QUIET RIOT готов
23 ноя 2013
:
Вокалист LOVE/HATE в QUIET RIOT
27 сен 2013
:
Акустика от QUIET RIOT
23 окт 2012
:
Видео с выступления QUIET RIOT
21 сен 2012
:
Качественное видео с выступления QUIET RIOT
26 июл 2012
:
EPK от QUIET RIOT
16 май 2012
:
Видео с выступления QUIET RIOT
3 май 2012
:
Видео с выступления QUIET RIOT
6 апр 2012
:
QUIET RIOT: видео с первого концерта с новым вокалистом
15 мар 2012
:
Новый вокалист QUIET RIOT
23 фев 2012
:
QUIET RIOT With вместе с KEITH'ом ST. JOHN'ом: видео
12 фев 2012
:
Концертный релиз QUIET RIOT выйдет в марте
8 фев 2012
:
QUIET RIOT With вместе с KEITH'ом ST. JOHN'ом: видео
5 фев 2012
:
Видео с выступления QUIET RIOT
13 янв 2012
:
QUIET RIOT расстались с вокалистом
18 авг 2011
:
Трейлер фильма о QUIET RIOT
4 фев 2011
:
Новый вокалист QUIET RIOT «Я здесь не для того, чтобы заменить Kevin’а DuBrow’а»
1 фев 2011
:
RUDY SARZO о реюнионе QUIET RIOT
3 дек 2010
:
QUIET RIOT впервые выступили в новом составе
8 июн 2010
:
Компиляция QUIET RIOT из серии "Setlist"
11 дек 2007
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Вокалист QUIET RIOT скончался от передозировки
28 ноя 2007
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Вокалист QUIET RIOT Kevin Dubrow скончался в возрасте 52-х лет
29 авг 2006
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20 июн 2006
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К QUIET RIOT снова присоединился гитарист Alex Grossi
8 дек 2005
:
QUIET RIOT: последние штрихи к новому альбому
сегодня
Видео с выступления
QUIET RIOT
Видео с выступления нового состава QUIET RIOT, которое состоялось 28 января в The City Center, Champaign, Illinois, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).