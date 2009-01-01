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*Dokken*



31 янв 2017 : 		 GEORGE LYNCH о реюнионе DOKKEN

19 окт 2016 : 		 Видео с выступления DOKKEN

11 окт 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления DOKKEN

11 окт 2016 : 		 Реюниона классического состава DOKKEN больше не будет

9 окт 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления DOKKEN

7 окт 2016 : 		 Видео с выступления DOKKEN

5 окт 2016 : 		 Видео полного выступления DOKKEN

1 окт 2016 : 		 Видео с выступления DOKKEN

29 сен 2016 : 		 Видео с репетиции DOKKEN

18 авг 2016 : 		 Видео с выступления DOKKEN

10 авг 2016 : 		 DOKKEN выступят и в США

3 авг 2016 : 		 DOKKEN объявили даты выступлений

28 июн 2016 : 		 DOKKEN соберутся на шесть концертов

17 апр 2016 : 		 Видео с выступления DOKKEN

1 мар 2016 : 		 Видео с выступления DOKKEN

2 окт 2015 : 		 Классического реюниона DOKKEN не будет

24 авг 2015 : 		 DOKKEN вновь обсуждают воссоединение

10 июн 2015 : 		 Видео с выступления DOKKEN

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления DOKKEN

30 апр 2015 : 		 DON DOKKEN о том, почему не состоится реюнион DOKKEN

22 мар 2015 : 		 Видео с выступления DOKKEN

26 янв 2015 : 		 GEORGE LYNCH рассказал о причинах распада классического состава DOKKEN

10 ноя 2014 : 		 Mark Boals в DOKKEN

14 май 2013 : 		 Видео с выступления DOKKEN

29 дек 2012 : 		 Гитарист DOKKEN будет восстанавливаться до мая

28 дек 2012 : 		 Гитаристу DOKKEN сделали операцию

14 ноя 2012 : 		 Бывший барабанщик DOKKEN признал себя виновным в пьяной езде на гольф-каре

4 окт 2012 : 		 Станет ли новый альбом DOKKEN последним?

21 сен 2012 : 		 Новое видео DOKKEN

12 сен 2012 : 		 EPK от DOKKEN

2 сен 2012 : 		 Семплы новых песен DOKKEN

28 авг 2012 : 		 Детали нового альбома DOKKEN

19 июл 2012 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к DOKKEN

23 май 2012 : 		 Семпл нового трека DOKKEN

17 май 2012 : 		 Видео с выступления DOKKEN

11 май 2012 : 		 Новый альбом DOKKEN выйдет осенью

19 апр 2012 : 		 Видео с выступления DOKKEN

23 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома DOKKEN

19 фев 2012 : 		 Название нового альбома DOKKEN

24 ноя 2011 : 		 DOKKEN на FRONTIERS RECORDS

11 апр 2010 : 		 Семплы новой компиляции DOKKEN

11 мар 2010 : 		 Трек-лист нового сборника DOKKEN

25 фев 2010 : 		 George Lynch заявил, что «оговорился», когда сообщил о реюнионе классического состава DOKKEN

23 фев 2010 : 		 DOKKEN воссоединятся в классическом составе для записи альбома и тура

27 янв 2010 : 		 Доступен новый сингл DOKKEN

12 дек 2009 : 		 Новый сингл DOKKEN выйдет в начале 2010 года

21 авг 2009 : 		 Новый сборник DOKKEN выйдет в октябре

11 фев 2008 : 		 Новый альбом DOKKEN выйдет в апреле

12 дек 2007 : 		 Доступна новая песня DOKKEN

2 ноя 2006 : 		 DOKKEN подписали контракт с Frontiers Records

22 окт 2006 : 		 Бывший гитарист DOKKEN создает новый проект

9 май 2006 : 		 DOKKEN: Планы на будущее

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GEORGE LYNCH о реюнионе DOKKEN

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Sayaka Shiomi поговорила с George'ом Lynch'ем (DOKKEN, LYNCH MOB, KXM) и спросила о том, как прошёл реюнион DOKKEN осенью:

«Всё прошло очень хорошо, было весело. Многие из фанатов были крайне тронуты, увидев нас вместе, и это было очень приятно наблюдать. Видел нескольких, кто даже плакал. Так что было здорово принять во всём это участие».

О концертном DVD: «Ну, предположу, и не надо считать эти слова за факт, всё выйдёт в начале осени. Потому что мы всё ещё заняты и нужно провести много работы. Монтаж еще не начинался, так что нам нужно ещё всё смонтировать».

GEORGE LYNCH On DOKKEN Reunion: 'A Lot Of The Fans Were Really Moved By Seeing Us Together Again'






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