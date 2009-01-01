GEORGE LYNCH о реюнионе DOKKEN

Sayaka Shiomi поговорила с George'ом Lynch'ем (DOKKEN, LYNCH MOB, KXM) и спросила о том, как прошёл реюнион DOKKEN осенью:
«Всё прошло очень хорошо, было весело. Многие из фанатов были крайне тронуты, увидев нас вместе, и это было очень приятно наблюдать. Видел нескольких, кто даже плакал. Так что было здорово принять во всём это участие».
О концертном DVD: «Ну, предположу, и не надо считать эти слова за факт, всё выйдёт в начале осени. Потому что мы всё ещё заняты и нужно провести много работы. Монтаж еще не начинался, так что нам нужно ещё всё смонтировать».
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