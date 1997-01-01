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CARMINE APPICE вернул CACTUS к жизни
CARMINE APPICE после релиза первого за десять лет студийного альбома CACTUS "Black Dawn" и последовавшего за этим релизом турне по США принял решение продолжить деятельность коллектива, который критики называли ответом LED ZEPELLIN. Состав коллектива пополнился двумя участниками: басистом Jim'ом Caputo и гитаристом Paul'ом Warren'ом. Caputo заменит Pete'a Bremy, покинувшего состав CACTUS ради других проектов. Warren известен по сотрудничеству с Rod'ом Stewart'ом, Tina'ой Turner и Joe Cocker'ом, и будет новым туровым гитаристом, взяв на себя партии Jim'a McCarty. McCarty, остающийся в составе коллектива в качестве автора и музыканта на записях, не может ездить в турне по состоянию здоровья. |
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