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Вокалист STAIND : «Без проблем сыграл бы на инаугурации» В недавнем интервью The Atlanta Journal-Constitution вокалист STAIND Aaron Lewis сказал, что для него не проблема выступить на инаугурации Дональда Трампа, «как у Beyoncé и других». Он также добавил, что хотел бы видеть «капитализм с совестью», и после того, как из кандидатов выбыл Тед Круз, он с удовольствием проголосовал за Трампа.







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