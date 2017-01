сегодня



Вокалист SAINTED SINNERS : «Я горжусь "Eat The Heat"» В ходе недавнего интервью с "One On One With Mitch Lafon" у бывшего вокалиста ACCEPT David'a Reece'a спросили, гордится ли он альбомом "Eat The Heat":



«Знаете, это может показаться странным, потому что в итоге всё закончилось не здорово и я ненавидел его, я ненавидел всё, что с ним было связано. Я знал, что это откроет для меня многие двери, но... Мне постоянно люди говорят о том, насколько он для них сейчас значим. И сначала они меня просто ненавидели, однако сейчас произошло своего рода перерождение. И как-то я решил его переслушать и подумал: "А ведь это чертовски классный альбом для первого-то!"



Так что да, я горжусь им. Я... Давайте так, это не ACCEPT, хорошо, будем честными, но тут есть классный материал. И я по-прежнему получаю авторские отчисления. Они перевыпустили его на виниле. Покупаю и старые, и новые. И я могу только сказать: "О-о-о..." Так что таким образом установилась связь с тем, что было в 1988-м... 1988-м, 1989-м. Замечательно!»



















