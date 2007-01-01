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OZZY OSBOURNE : «Я не секс-наркоман» В недавнем интервью The Times, OZZY OSBOURNE заявил, что не считает себя секс-наркоманом:



«Я же в грёбаной рок-группе, не так ли?! Тут всегда крутятся группис, я просто попался, и всё. И я не считаю себя секс-наркоманом».







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