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IMMORTAL завершили запись ударных Photograve Management опубликовали сообщение о статусе записи нового альбома IMMORTAL:



«Horgh завершил запись ударных для нового альбома в студии Abyss вместе с Peter'ом Tägtgren'ом, с которым в прошлом коллектив сотрудничал над рядом записей. Ждите больше новостей в ближайшее время...»









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