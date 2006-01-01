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*Immortal*



30 янв 2017 : 		 IMMORTAL завершили запись ударных

21 дек 2016 : 		 IMMORTAL начнут запись в январе

2 июн 2016 : 		 IMMORTAL: «ABBATH увёл у нас все песни»

4 дек 2015 : 		 Участники IMMORTAL: «Личные проблемы Abbath'а привели к расколу»

13 авг 2015 : 		 IMMORTAL работают над новым материалом

27 мар 2015 : 		 Abbath отправил IMMORTAL на покой и запустил новую группу

14 дек 2014 : 		 ABBATH обосновал свои претензии на имя IMMORTAL

13 дек 2014 : 		 IMMORTAL судятся друг с другом за права на имя группы

12 апр 2013 : 		 IMMORTAL выпустят последний альбом на виниле

4 сен 2010 : 		 Новое видео IMMORTAL

16 авг 2010 : 		 Видео с выступления IMMORTAL

15 июл 2010 : 		 Трек-лист нового DVD IMMORTAL

10 июл 2010 : 		 Трейлер нового DVD IMMORTAL

5 июн 2010 : 		 Менеджмент IMMORTAL о профайле ABBATH'a

14 май 2010 : 		 Новый DVD IMMORTAL выйдет летом

16 апр 2010 : 		 Московский концерт IMMORTAL переносится на октябрь

6 апр 2010 : 		 Видеоприветствие от IMMORTAL

5 апр 2010 : 		 Demonaz (IMMORTAL): «У нас уже есть три песни для следующего альбома»

26 янв 2010 : 		 IMMORTAL сказали «нет» номинации на норвежскую музыкальную премию

3 окт 2009 : 		 Еще один бокс-сет от IMMORTAL

16 авг 2009 : 		 Детали бокс-сета IMMORTAL

6 авг 2009 : 		 Подробности о новом альбоме IMMORTAL

31 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома IMMORTAL

15 июн 2009 : 		 Трек-лист нового альбома IMMORTAL

26 май 2009 : 		 IMMORTAL озаглавили новый альбом

17 апр 2009 : 		 IMMORTAL начали запись нового альбома

26 ноя 2008 : 		 Специальное издание альбомов IMMORTAL

27 авг 2008 : 		 IMMORTAL: "Cкоро грянет гром!"

17 июл 2008 : 		 IMMORTAL и IN EXTREMO в Петербурге быть!

15 фев 2008 : 		 IMMORTAL выступят в России в августе

15 авг 2007 : 		 IMMORTAL готовятся к своим финальным выступлениям 2007 года

23 фев 2007 : 		 IMMORTAL: 'Мы сильнее чем раньше!'

11 окт 2006 : 		 Возрожденные IMMORTAL запустили веб-сайт

13 июл 2006 : 		 IMMORTAL возвращаются!

8 июн 2006 : 		 IMMORTAL возвращаются?

18 окт 2005 : 		 Новый проект бывшего фронтмена IMMORTAL

12 июл 2005 : 		 Подробности о трибьюте IMMORTAL

11 май 2002 : 		 Immortal - новый бассист и отмена турне по Греции

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|||| сегодня

IMMORTAL завершили запись ударных

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Photograve Management опубликовали сообщение о статусе записи нового альбома IMMORTAL:

«Horgh завершил запись ударных для нового альбома в студии Abyss вместе с Peter'ом Tägtgren'ом, с которым в прошлом коллектив сотрудничал над рядом записей. Ждите больше новостей в ближайшее время...»

IMMORTAL - Drum Recordings For New Album Complete



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA
30 янв 2017, 17:47		О, круто! Новый альбом Hypocrisy на подходе)


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