Обложка и трек-лист нового альбома DOUBLE CRUSH SYNDROME DOUBLE CRUSH SYNDROME опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Die For Rock N' Roll", релиз которого намечен на 17 марта:



"Gimme Everything"

"Die for Rock N' Roll"

"Unfriend Me Now"

"She's a Pistol"

"On Top of Mount Whateverest"

"Yeah! Pain!"

"I Wanna Be Your Monkey"

"Slow Suicide"

"Can't You Be Like Everyone Else"

"Blood On My Shirt"

"Revolution"



Bonus Tracks:

"And They Say We Are the Freaks"

"Fuck You Is My Answer"

"Right Now"













