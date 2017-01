все новости группы







30 янв 2017 : Видео с текстом от HETROERTZEN



Видео с текстом от HETROERTZEN HETROERTZEN опубликовали официальное видео с текстом на песню “Zealous Procreation”, которая взята из выходящего 24 февраля на Listenable Records альбома "Uprising Of The Fallen":



“Uprising”

“Zealous Procreation”

“The Fallen Star”

“Path Bearer”

“The Trial”

“Upon The Thresholds”

“Perception Of The Unseen”

“Lost And Betrayed”











