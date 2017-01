все новости группы







Новое видео SEA "Once We Were Dead", новое видео датских рокеров SEA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Grip Of Time", выходящего 12 мая.









