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*Novembers Doom*



30 янв 2017 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

6 окт 2016 : 		 NOVEMBERS DOOM готовы к записи

9 май 2015 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

24 июн 2014 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

10 июн 2014 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

2 май 2014 : 		 Новый альбом NOVEMBERS DOOM выйдет в июле

22 май 2012 : 		 Участники NOVEMBERS DOOM основали винил-лейбл

29 авг 2011 : 		 NOVEMBERS DOOM расстались с ударником

8 май 2011 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

11 мар 2011 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

25 фев 2011 : 		 Новый альбом NOVEMBERS DOOM выйдет в мае

4 ноя 2010 : 		 NOVEMBERS DOOM записывают новый альбом

17 фев 2010 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

11 апр 2009 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

19 янв 2009 : 		 NOVEMBERS DOOM в студии

29 май 2008 : 		 Обнародована дата выхода DVD NOVEMBERS DOOM "The Novella Vosselaar"

26 янв 2008 : 		 Ранние альбомы NOVEMBERS DOOM будут переизданы

2 окт 2007 : 		 NOVEMBERS DOOM проведут акустический концерт в Европе

13 июн 2007 : 		 NOVEMBERS DOOM запишут концертный DVD

21 дек 2006 : 		 Новые материалы NOVEMBERS DOOM в сети

2 ноя 2006 : 		 Подробности релиза нового альбома NOVEMBERS DOOM

21 июн 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома NOVEMBERS DOOM

10 апр 2006 : 		 NOVEMBERS DOOM сочиняют новые песни

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Новая песня NOVEMBERS DOOM

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"Plague Bird", новая песня группы NOVEMBERS DOOM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hamartia", выход которого запланирован на четырнадцатое апреля на The End Records. Запись проходила с Chris'ом Djuricic'ом (Jungle Rot, Malevolence) в Belle City Sound, Racine, WI, а сведение проводил Dan Swano (Opeth, Dissection, Katatonia):

“Devils Light”
“Plague Bird”
“Ghost”
“Ever After”
“Hamartia”
“Apostasy”
“Miasma”
“Zephyr”
“Waves In The Red Cloth”
“Borderline”

NOVEMBERS DOOM Streaming New Song вЂњPlague BirdвЂќ; Hamartia Album Due In April




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