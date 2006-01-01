Новая песня NOVEMBERS DOOM

"Plague Bird", новая песня группы NOVEMBERS DOOM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hamartia", выход которого запланирован на четырнадцатое апреля на The End Records. Запись проходила с Chris'ом Djuricic'ом (Jungle Rot, Malevolence) в Belle City Sound, Racine, WI, а сведение проводил Dan Swano (Opeth, Dissection, Katatonia):
“Devils Light”
“Plague Bird”
“Ghost”
“Ever After”
“Hamartia”
“Apostasy”
“Miasma”
“Zephyr”
“Waves In The Red Cloth”
“Borderline”
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