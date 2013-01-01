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*Haken*



30 янв 2017 : 		 Ремастированная версия песни HAKEN

28 авг 2016 : 		 Новая песня HAKEN

28 май 2016 : 		 Обучающее видео от HAKEN

9 май 2016 : 		 Новое видео HAKEN

11 апр 2016 : 		 Видео с текстом от HAKEN

11 фев 2016 : 		 Новый альбом HAKEN выйдет в апреле

25 сен 2014 : 		 Новое видео HAKEN

9 сен 2014 : 		 Новый миньон HAKEN выйдет в ноябре

18 сен 2013 : 		 Новое видео HAKEN

3 сен 2013 : 		 Новый альбом HAKEN доступен для прослушивания

9 авг 2013 : 		 Новое видео HAKEN

26 июн 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HAKEN

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Ремастированная версия песни HAKEN

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HAKEN третьего февраля на двойном CD выпустят ремастированные версии первых двух альбомов, которые также впервые будут доступны и на виниле. Ремастированный вариант "Streams" из альбома "Aquarius" доступен для прослушивания ниже.

HAKEN Streaming Remastered Version Of вЂњStreamsвЂќ Track; Band Look Back On Aquarius In New Video






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