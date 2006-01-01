Гитарист EXTREME: «Никогда не смотрел своих концертов»
В ходе недавнего интервью Professional Music Technoology гитарист EXTREME Nuno Bettencourt сообщил, что никогда не слушал и не смотрел своих концертов:
«Я никогда не слушал никаких записей... И не смотрел съёмок выступлений. Я не могу это делать. Я не хочу об этом знать. Я помню, что там было, и хочу запомнить это именно так, как запомнил. Когда я начинаю слушать, я сразу начинаю думать: "А почему мы это записали, а зачем?" Я просто ненавижу это. Так что я сразу всем говорю: "Ничего мне не присылайте. Никаких ссылок. Никаких клипов. Не хочу себя видеть. Спасибо всем большое"».
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