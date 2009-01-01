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Вышли носки SLAYER , MOTÖRHEAD, IRON MAIDEN Stance выпустили новую линейку носков "Legends Of Metal", включающую продукцию с символикой SLAYER, MOTÖRHEAD и IRON MAIDEN. Приобрести можно по 18 долларов за пару.























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