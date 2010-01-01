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TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом В недавнем интервью журналу Mojo гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi сказал, что хотел бы «зарыть топор войны» с Bill'ом Ward'ом:



«Bill считал, что ему предложили плохой договор. Мы никогда не имели к этому никакого отношения, мы отдали всё менеджменту. Мы просто хотели играть вместе и получать от этого удовольствие. Мы немного с ним сыграли, а потом он больше не показывался...



Было бы здорово, чтобы Bill был с нами, но, увы, этого никогда не будет... В какой-то момент я хотел ему позвонить. Я по-прежнему его люблю, он остаётся моим братом, но у тебя есть обязательства. Если честно, я совершенно не знаю, что случилось, потому что деловой стороной вопроса не занимаюсь».







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