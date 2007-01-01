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Фотокнига WHITESNAKE выйдет весной Седьмого апреля тиражом в триста копий состоится выпуск 128-страничной фотокниги WHITESNAKE "Whitesnake In Full Flight", создание которой проводилось при сотрудничестве с басистом Neil'ом Murray. В книгу вошло более 130 фотографий с выступлений команды с 1978 по 1981 годы.































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