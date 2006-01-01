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SKID ROW начнут запись в феврале SKID ROW отправятся в студию в конце февраля для того, чтобы записать третью часть "United World Rebellion", которая станет первой студийной работой для нового вокалиста, ZP Theart'a (DRAGONFORCE, TANK, I AM I).



































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