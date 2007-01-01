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*Quiet Riot*



1 фев 2017 : 		 Новый альбом QUIET RIOT выйдет в весной

30 янв 2017 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

27 янв 2017 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

30 дек 2016 : 		 Финалист "Americal Idol" сотрудничает с гитаристом QUIET RIOT

6 окт 2016 : 		 QUIET RIOT нашли нового вокалиста

4 май 2016 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

16 апр 2016 : 		 Музыканты QUIET RIOT, ANTHRAX и SURVIVOR исполняют песню HUGHES/THRALL

14 апр 2015 : 		 Барабанщик QUIET RIOT: «Нынешний состав группы — наиболее крепкий в нашей истории»

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

14 янв 2015 : 		 Документальный фильм о QUIET RIOT покажут в январе

30 июл 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

26 июн 2014 : 		 Новый альбом QUIET RIOT выйдет в июне

17 июн 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

22 май 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

14 май 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

22 янв 2014 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

4 янв 2014 : 		 QUIET RIOT отыграли первое шоу с JIZZY PEARL

4 дек 2013 : 		 Вокал для нового альбома QUIET RIOT готов

23 ноя 2013 : 		 Вокалист LOVE/HATE в QUIET RIOT

27 сен 2013 : 		 Акустика от QUIET RIOT

23 окт 2012 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

21 сен 2012 : 		 Качественное видео с выступления QUIET RIOT

26 июл 2012 : 		 EPK от QUIET RIOT

16 май 2012 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

3 май 2012 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

6 апр 2012 : 		 QUIET RIOT: видео с первого концерта с новым вокалистом

15 мар 2012 : 		 Новый вокалист QUIET RIOT

23 фев 2012 : 		 QUIET RIOT With вместе с KEITH'ом ST. JOHN'ом: видео

12 фев 2012 : 		 Концертный релиз QUIET RIOT выйдет в марте

8 фев 2012 : 		 QUIET RIOT With вместе с KEITH'ом ST. JOHN'ом: видео

5 фев 2012 : 		 Видео с выступления QUIET RIOT

13 янв 2012 : 		 QUIET RIOT расстались с вокалистом

18 авг 2011 : 		 Трейлер фильма о QUIET RIOT

4 фев 2011 : 		 Новый вокалист QUIET RIOT «Я здесь не для того, чтобы заменить Kevin’а DuBrow’а»

1 фев 2011 : 		 RUDY SARZO о реюнионе QUIET RIOT

3 дек 2010 : 		 QUIET RIOT впервые выступили в новом составе

8 июн 2010 : 		 Компиляция QUIET RIOT из серии "Setlist"

11 дек 2007 : 		 Вокалист QUIET RIOT скончался от передозировки

28 ноя 2007 : 		 Вокалист QUIET RIOT Kevin Dubrow скончался в возрасте 52-х лет

29 авг 2006 : 		 Сэмплы и трек-лист нового альбома QUIET RIOT

20 июн 2006 : 		 К QUIET RIOT снова присоединился гитарист Alex Grossi

8 дек 2005 : 		 QUIET RIOT: последние штрихи к новому альбому

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Новый альбом QUIET RIOT выйдет в весной

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В ходе недавнего интервью радиостанции WRIF гитарист QUIET RIOT Frankie Banali рассказал о планах команды на 2017 год:

«У нас выходит новый альбом. Это будет первая запись с новыми треками с 2006 года, именно тогда мы выпускали официальную запись QUIET RIOT. Она выйдет в начале весны на Frontiers Records, так что я очень, очень этому рад. На записи будет наш текущий состав. И мы продолжим турне. Мы постараемся посетить как можно больше городов, больших и маленьких, настолько много, насколько сможем, а также постараемся продвинуться в Европе.

Это то, что я делаю, и то, что мне нравится делать. Когда разговор заходит о бизнесе, я очень серьезён, будь то саундчек или, тем более, время с начала облачения в концертный костюм и до того момента, когда я окажусь в номере отеля, но всё это ради одного — музыки. Я не думаю о деловых вопросах, о семье, я не думаю ни о чём другом, кроме как о музыке и фанатах и для меня это именно та движущая сила, которая даёт повод идти вперёд».

New QUIET RIOT Album To Arrive In Early Spring, Says FRANKIE BANALI





quietriot2017lineup_638




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