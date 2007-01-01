Новый альбом QUIET RIOT выйдет в весной

В ходе недавнего интервью радиостанции WRIF гитарист QUIET RIOT Frankie Banali рассказал о планах команды на 2017 год:
«У нас выходит новый альбом. Это будет первая запись с новыми треками с 2006 года, именно тогда мы выпускали официальную запись QUIET RIOT. Она выйдет в начале весны на Frontiers Records, так что я очень, очень этому рад. На записи будет наш текущий состав. И мы продолжим турне. Мы постараемся посетить как можно больше городов, больших и маленьких, настолько много, насколько сможем, а также постараемся продвинуться в Европе.
Это то, что я делаю, и то, что мне нравится делать. Когда разговор заходит о бизнесе, я очень серьезён, будь то саундчек или, тем более, время с начала облачения в концертный костюм и до того момента, когда я окажусь в номере отеля, но всё это ради одного — музыки. Я не думаю о деловых вопросах, о семье, я не думаю ни о чём другом, кроме как о музыке и фанатах и для меня это именно та движущая сила, которая даёт повод идти вперёд».
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