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*Lizzy Borden*



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23 мар 2016 : 		 LIZZY BORDEN на METAL BLADE RECORDS

6 фев 2014 : 		 LIZZY BORDEN отыграли шоу в составе 'Appointment With Death'

4 янв 2014 : 		 LIZZY BORDEN отыграют шоу в составе 'Appointment With Death'

11 сен 2013 : 		 Гитарист LIZZY BORDEN выпустил сольную запись

16 дек 2012 : 		 Рождественская песня LIZZY BORDEN

20 июн 2012 : 		 LIZZY BORDEN: профессиональная съёмка всего концерта на HELLFEST

4 мар 2012 : 		 Новое промо-видео LIZZY BORDEN

18 авг 2011 : 		 Гитарист LIZZY BORDEN о JANI LANE

31 июл 2011 : 		 Акустическая кавер-версия "Edge Of Glory" LADY GAGA от LIZZY BORDEN

29 июн 2011 : 		 LIZZY BORDEN не торопятся с выпуском нового альбома

25 дек 2010 : 		 Видео-отчет от LIZZY BORDEN

13 окт 2010 : 		 LIZZY BORDEN сочиняют материал

6 авг 2010 : 		 Новый гитарист в LIZZY BORDEN

10 июн 2009 : 		 LIZZY BORDEN объявили имя нового гитариста

13 фев 2009 : 		 Из LIZZY BORDEN ушёл гитарист

11 фев 2008 : 		 Клип LIZZY BORDEN на песню 'Tomorrow Never Comes' выложен в сети

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|||| 31 янв 2017

Новый альбом LIZZY BORDEN выйдет летом

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LIZZY BORDEN отправились в студию для записи нового материала, выход которого намечен на лето. В интервью The Metal Voice вокалист Lizzy Borden сказал, почему возникла такая пауза между релизами:

«Ну, так получилось из-за того, что мы постоянно где-то играли, на протяжении последних десяти лет и не было причин выпускать что-то новое. Зимой были шоу, летом были шоу и так по кругу. И наконец-то мы доехали до России и я сказал "Вот оно. Теперь хватит. Это наше последнее шоу". И после него я решил, что хватит турить и пора что-то записать. И Metal Blade предложили хорошие условия, так что причин для записи альбома достаточно. Так что сейчас я полностью сосредоточен на новом материале, который будет выпущен в этом году. Первый сингл должен появиться в мае, а альбом выйдет в августе».

LIZZY BORDEN To Release New Single In May, Next Album In August






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