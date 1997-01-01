31 янв 2017



Новый альбом LIZZY BORDEN выйдет летом LIZZY BORDEN отправились в студию для записи нового материала, выход которого намечен на лето. В интервью The Metal Voice вокалист Lizzy Borden сказал, почему возникла такая пауза между релизами:



«Ну, так получилось из-за того, что мы постоянно где-то играли, на протяжении последних десяти лет и не было причин выпускать что-то новое. Зимой были шоу, летом были шоу и так по кругу. И наконец-то мы доехали до России и я сказал "Вот оно. Теперь хватит. Это наше последнее шоу". И после него я решил, что хватит турить и пора что-то записать. И Metal Blade предложили хорошие условия, так что причин для записи альбома достаточно. Так что сейчас я полностью сосредоточен на новом материале, который будет выпущен в этом году. Первый сингл должен появиться в мае, а альбом выйдет в августе».















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