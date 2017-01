сегодня



Две новые песни WIDOW “Burning Star” и “Live By The Flame”, две новые песни американской хэви металл группы WIDOW, доступны для прослушивания ниже. Эти треки взяты из нового альбома "Carved In Stone", выпущенного на Pure Steel Records.

















+0 -0



просмотров: 27