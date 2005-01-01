Концертный релиз MAYHEM выйдет весной

Седьмого апреля на Peaceville состоится выпуск нового концертного релиза MAYHEM "Live In Sarpsborg", запись которого проходила 28 февраля 1990 года. Первое издание будет выпущено на прозрачном виниле и снабжено буклетов с редкими фотографиями, а также воспоминаниями участников.
Трек-лист:
Side A
“Deathcrush”
“Necrolust”
“Funeral Fog”
“Freezing Moon”
Side B
“Carnage”
“Buried By Time And Dust”
“Chainsaw Gutsfuck”
“Pure Fucking Armageddon”
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