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*Alice Cooper*



1 фев 2017 : 		 Гитаристка ALICE COOPER хочет собрать группу

27 янв 2017 : 		 ALICE COOPER: «После выхода “Hey Stoopid” я получил множество писем с благодарностью»

20 янв 2017 : 		 Новое видео гитаристки ALICE COOPER

9 янв 2017 : 		 JIM CARREY присоединился на сцене к ALICE COOPER

7 дек 2016 : 		 ALICE COOPER приступил к записи демо

25 ноя 2016 : 		 ALICE COOPER о появлении в команде NITA STRAUSS

14 ноя 2016 : 		 ALICE COOPER в Jimmy Kimmel Live!

1 ноя 2016 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от TEMPT

28 окт 2016 : 		 Барабанщик ALICE COOPER сыграл русского

20 окт 2016 : 		 ALICE COOPER выпустит новый сингл

19 окт 2016 : 		 ALICE COOPER о проблемах со здоровьем JOE PERRY

6 окт 2016 : 		 ALICE COOPER: «Люди думают, что я живу в замке со змеями»

31 авг 2016 : 		 ALICE COOPER вспоминает Джина Уайлдера

23 авг 2016 : 		 ALICE COOPER о выборах в США

8 авг 2016 : 		 ALICE COOPER: «Рокеры в политике — хреновая затея»

19 июл 2016 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

4 июн 2016 : 		 Гитаристка ALICE COOPER сетует на вседозволенность в Интернете

3 июн 2016 : 		 Музыканты ALICE COOPER и THE IRON MAIDENS исполняют IRON MAIDEN

19 май 2016 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

18 май 2016 : 		 ALICE COOPER исполняет “Elected”

11 май 2016 : 		 ALICE COOPER сочиняет новый альбом с оригинальными участниками его группы

25 апр 2016 : 		 ALICE COOPER прорекламировал часы от APPLE

15 апр 2016 : 		 ALICE COOPER, LEMMY, SLASH в "Louder Than Love"

19 фев 2016 : 		 ALICE COOPER работает над двумя альбомами

25 янв 2016 : 		 ALICE COOPER выступил с BEASTO BLANCO

19 ноя 2015 : 		 Фильм с участием ALICE COOPER выйдет на Blu-ray

18 ноя 2015 : 		 Альбом ALICE COOPER выйдет на SACD

16 ноя 2015 : 		 ALICE COOPER неожиданно появился в Hard rock Cafe

12 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

29 окт 2015 : 		 ALICE COOPER о Дональде Трампе

21 окт 2015 : 		 «Петя и волк в Голливуде» с озвучкой ALICE'a COOPER'a выйдет в ноябре

12 окт 2015 : 		 Видео от гитариста ALICE COOPER

8 окт 2015 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

22 сен 2015 : 		 ALICE COOPER расскажет «Петю и волка в Голливуде»

12 июл 2015 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

30 июн 2015 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER

26 июн 2015 : 		 ALICE COOPER получил награду Kerrang!

22 июн 2015 : 		 ALICE COOPER о PAUL'e MCCARTNEY: «Он настоящий рокер!»

18 июн 2015 : 		 Бокс-сет ALICE COOPER выйдет в июле

16 июн 2015 : 		 ALICE COOPER хотел «украсть» TOMMY LEE из MÖTLEY CRÜE

15 июн 2015 : 		 ALICE COOPER посвятил награду Кристоферу Ли

27 апр 2015 : 		 ALICE COOPER о виниле: «Чуваки устали покупать воздух»

8 мар 2015 : 		 PAUL MCCARTNEY, JOE PERRY и JOHNNY DEPP на новом альбоме ALICE COOPER'a

6 мар 2015 : 		 ALICE COOPER на маске вратаря NHL

4 мар 2015 : 		 'Super Duper Alice Cooper' назван лучшим документальным фильмом в Канаде

18 фев 2015 : 		 Гитаристка ALICE COOPER и CHUCK GARRIC на NAMM

15 фев 2015 : 		 ALICE COOPER, JOE PERRY и JOHNNY DEPP выступят на фестивале ROCK IN RIO под вывеской "HOLLYWOOD VAMPIRES"

12 фев 2015 : 		 ALICE COOPER: "На моем альбоме кавер-версий будут все сливки!"

7 фев 2015 : 		 Фрагмент "Sunflower Superjam" с участием ALICE COOPER, BRIAN MAY

5 фев 2015 : 		 ALICE COOPER стал дедушкой

15 янв 2015 : 		 NITA STRAUSS показывает, как играть песню ALICE COOPER

6 янв 2015 : 		 STEVEN TYLER, NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к ALICE COOPER

28 дек 2014 : 		 ALICE COOPER: "Моя работа - уберечь людей от Сатаны"

2 дек 2014 : 		 Музыканты MÖTLEY CRÜE, FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединились на сцене к ALICE COOPER

27 ноя 2014 : 		 Концертный релиз ALICE COOPER выйдет в январе

5 ноя 2014 : 		 Новая гитаристка ALICE COOPER NITA STRAUSS: «Никто не оценивает мою игру с позиций того, что я девушка»

29 окт 2014 : 		 ROB ZOMBIE присоединился на сцене к ALICE COOPER

28 окт 2014 : 		 ALICE COOPER отыграл концерт в баре

17 окт 2014 : 		 Фрагмент нового DVD ALICE COOPER

30 сен 2014 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 сен 2014 : 		 Фрагмент кавер-версии THE BEATLES от ALICE COOPER

25 сен 2014 : 		 Бывший гитарист ALICE COOPER выпускает альбом

21 сен 2014 : 		 Трек-лист нового DVD ALICE COOPER

11 сен 2014 : 		 Бывший барабанщик ALICE COOPER выпускает альбом

25 авг 2014 : 		 Концертный релиз ALICE COOPER выйдет в октябре

31 июл 2014 : 		 Умер бывший гитарист ALICE COOPER

16 июл 2014 : 		 Бывший гитарист ALICE COOPER перенес операцию на сердце

15 июл 2014 : 		 Новая гитаристка ALICE COOPER получила «неофициальное» предложение от Playboy

30 июн 2014 : 		 NITA STRAUSS дебютировала в составе ALICE COOPER

25 июн 2014 : 		 NITA STRAUSS «польщена и взволнована» возможностью играть с ALICE COOPER

13 июн 2014 : 		 ORIANTHI покинула состав ALICE COOPER

10 июн 2014 : 		 ALICE COOPER о новом альбоме

9 июн 2014 : 		 ROB ZOMBIE присоединился на сцене к ALICE COOPER

3 июн 2014 : 		 Трейлер "Super Duper Alice Cooper"

16 май 2014 : 		 "Super Duper Alice Cooper" выйдет на DVD, Blu-Ray

14 май 2014 : 		 Кавер-альбом ALICE'а COOPER'а будет содержать новые треки

7 май 2014 : 		 Фрагмент документального фильма ALICE COOPER

19 апр 2014 : 		 Фрагмент документального фильма ALICE COOPER

20 мар 2014 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

21 фев 2014 : 		 Трейлер 'Super Duper Alice Cooper'

7 фев 2014 : 		 ALICE COOPER обещает множество гостей на новом альбоме

4 янв 2014 : 		 ALICE COOPER отыграл с SAMMY HAGAR и RICHIE SAMBORA

13 дек 2013 : 		 Альбом ALICE COOPER выйдет на SACD

10 дек 2013 : 		 ALICE COOPER о своих страхах

17 окт 2013 : 		 ALICE COOPER: "Не ждите от меня акустики"

30 сен 2013 : 		 ALICE COOPER завершил работу над альбомом кавер-версий

28 авг 2013 : 		 ALICE COOPER о новом шоу

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ALICE COOPER

15 июл 2013 : 		 ALICE COOPER записал 3/4 альбома кавер-версий

4 июл 2013 : 		 Выход альбома с кавер-версиями от ALICE COOPER намечен на 2014 год

22 июн 2013 : 		 Видео полного концерта ALICE COOPER

3 июн 2013 : 		 MARILYN MANSON присоединился на сцене к ALICE COOPER

3 апр 2013 : 		 Нашлась куртка ALICE COOPER

15 мар 2013 : 		 ALICE COOPER запишет альбом кавер-версий

23 дек 2012 : 		 Видео полного концерта ALICE COOPER

11 дек 2012 : 		 JOHNNY DEPP, SEBASTIAN BACH, L.A. GUNS выступили на 'Christmas Pudding' ALICE COOPER'a

1 дек 2012 : 		 Джонни Депп присоединился на сцене к ALICE COOPER

29 ноя 2012 : 		 ALICE COOPER в "Conan"

27 ноя 2012 : 		 ALICE COOPER включён в Международный Зал Славы Метателей Ножей

9 ноя 2012 : 		 STEVE HUNTER попал в больницу

24 окт 2012 : 		 ALICE COOPER в 'Later... With Jools Holland'

28 сен 2012 : 		 ALICE COOPER приглашает составить сет-лист

15 авг 2012 : 		 ALICE COOPER посетил "Rock Of Ages" в Лондоне

2 июл 2012 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

11 июн 2012 : 		 ALICE COOPER исполнил песню LADY GAGA: профессиональное видео

11 июн 2012 : 		 ALICE COOPER исполнил песню LADY GAGA

9 май 2012 : 		 ALICE COOPER выступил с музыкантами AEROSMITH на премьере "Мрачных теней"

18 апр 2012 : 		 'Playlist: The Very Best Of Alice Cooper' выйдет в мае

15 апр 2012 : 		 Книга об ALICE COOPER выйдет в июне

11 апр 2012 : 		 ALICE COOPER о возвращении RYAN'a ROXIE

28 мар 2012 : 		 Барабанщик ALICE COOPER записывает новую музыку с бывшими коллегами по BEAUTIFUL CREATURES

23 мар 2012 : 		 RYAN ROXIE вновь в составе у ALICE COOPER

17 фев 2012 : 		 Барабанщик ALICE COOPER опубликовал видео о туре 2011 года

12 фев 2012 : 		 ALICE COOPER на трибьюте PAUL'y MCCARTNEY

29 янв 2012 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

25 янв 2012 : 		 ALICE COOPER на дебютном ЕР сына

7 янв 2012 : 		 Концертный релиз ALICE COOPER

31 дек 2011 : 		 ALICE COOPER отметит новый год на Гавайях

27 дек 2011 : 		 ALICE COOPER заявил, что «почти невозможно» в наши дни зарабатывать деньги на выпуске альбомов

14 дек 2011 : 		 Документальный фильм об ALICE COOPER'e

28 ноя 2011 : 		 ALICE COOPER о “Lulu”: «Это как если бы IGGY POP записал альбом с ABBA»

24 ноя 2011 : 		 Переиздания альбомов ALICE COOPER выйдут в декабре

15 ноя 2011 : 		 ALICE COOPER может потерять на своем ресторане до 500 000 долларов из-за локаута NBA

28 окт 2011 : 		 Камео ALICE COOPER'a в новом фильме Бёртона

7 окт 2011 : 		 ALICE COOPER в программе "Making Monsters".

3 окт 2011 : 		 ALICE COOPER: фотографии аттракциона “Welcome To My Nightmare”

22 сен 2011 : 		 ALICE COOPER заключил новый контракт с Rondor Music Publishing

16 сен 2011 : 		 ROBBIE KRIEGER, KE$HA присоединились на сцене к ALICE 'y COOPER 'y

11 сен 2011 : 		 ALICE COOPER: 3D версия "Halloween Night Of Fear" на BBC WORLDWIDE

11 сен 2011 : 		 ALICE COOPER исполнил новый сингл в "The Tonight Show With Jay Leno"

9 сен 2011 : 		 Альбомы ALICE COOPER будут выпущены на виниле

6 сен 2011 : 		 ALICE COOPER выступит в Whisky A Go-Go первый раз с 1969 года

5 сен 2011 : 		 "LADY GAGA - это женский вариант ALICE COOPER"

3 сен 2011 : 		 ALICE COOPER: "35 лет после первого кошмара!"

1 сен 2011 : 		 Новый музыкант в группе ALICE COOPER

27 авг 2011 : 		 Best Buy версия нового альбома ALICE COOPER

23 авг 2011 : 		 Новое видео ALICE COOPER

21 авг 2011 : 		 Семплы нового альбома ALICE COOPER

20 авг 2011 : 		 Семпл нового сингла ALICE COOPER

2 авг 2011 : 		 Обложка нового альбома ALICE COOPER

21 июл 2011 : 		 Детали специального издания нового альбома ALICE COOPER от журнала Classic Rock

6 июл 2011 : 		 ALICE COOPER выступил с певицей KE$HA

27 июн 2011 : 		 Джонни Депп вышел на сцену вместе с ALICE COOPER'ом

14 июн 2011 : 		 Фэн-пак от ALICE COOPER

12 июн 2011 : 		 ALICE COOPER выпустит альбом в сентябре

9 июн 2011 : 		 ALICE COOPER будет сотрудничать с Concert Live

2 июн 2011 : 		 Видео-презентация бокс-сета ALICE COOPER

27 май 2011 : 		 ALICE COOPER отменил первый концерт за 30 лет

15 май 2011 : 		 ALICE COOPER исполнил новый трек

22 апр 2011 : 		 ALICE COOPER выступил в оригинальном составе на REVOLVER GOLDEN GODS AWARDS

30 мар 2011 : 		 ALICE COOPER встретился с LADY GAGA

29 мар 2011 : 		 ALICE COOPER отложил выпуск “Welcome 2 My Nightmare” на следующий год

23 мар 2011 : 		 Трейлер к новому бокс-сету ALICE COOPER

20 мар 2011 : 		 ALICE COOPER: Подробности об альбоме "Welcome 2 My Nightmare"

19 мар 2011 : 		 ALICE COOPER о Чарли Шине

15 мар 2011 : 		 Бокс-сет от ALICE COOPER выйдет в июне

9 мар 2011 : 		 ALICE COOPER представил новых участников

1 мар 2011 : 		 ALICE COOPER о дате выхода нового альбома

21 фев 2011 : 		 ALICE COOPER завершил работу над "Welcome 2 My Nightmare"

17 фев 2011 : 		 ALICE COOPER примет участие в благотворительном концерте

9 фев 2011 : 		 ROB ZOMBIE введет ALICE COOPER'a в Зал Славы Рок-н-ролла

28 янв 2011 : 		 ALICE COOPER недоумевает по поводу нежелания ROBERT’а PLANT'а принять участие в воссоединении LED ZEPPELIN

7 янв 2011 : 		 ALICE COOPER рассказал о том, как бы хотел провести свой последний день жизни

17 дек 2010 : 		 ALICE COOPER будет введен в Зал Славы Рок-н-Ролла

1 ноя 2010 : 		 ALICE COOPER исполнил "Posion" в программе "Strictly Come Dancing"

24 окт 2010 : 		 Новый сингл ALICE'a COOPER'a

22 окт 2010 : 		 Клип ALICE’а COOPER’а на песню “Poison” вывел из себя отца семейства

26 сен 2010 : 		 Новости от Keri Kelli

16 авг 2010 : 		 "Good To See You Again" ALICE'а COOPER'а выходит на Blu-Ray

11 авг 2010 : 		 Новый DVD ALICE COOPER выйдет в сентябре

27 июл 2010 : 		 ALICE COOPER, THE RUNAWAYS специально перезаписали треки для Guitar Hero: Warriors Of Rock

14 июл 2010 : 		 ALICE COOPER будет работать с Dennis'ом Dunaway'ем, Neal'ом Smith'ом над новым диском

20 июн 2010 : 		 Новый цифровой ЕР от ALICE COOPER

2 июн 2010 : 		 ALICE COOPER работает над "Welcome To My Nightmare 2"!

28 май 2010 : 		 ALICE COOPER вновь работает с Bob'ом Ezrin'ом

30 мар 2010 : 		 Название нового альбома ALICE COOPER

28 ноя 2009 : 		 ALICE COOPER рассказывает о своём грядущем альбоме

2 окт 2009 : 		 Новый сингл ALICE'а COOPER'a

26 авг 2009 : 		 ALICE COOPER прокомментировал запрет на концерт в Финляндии

16 авг 2009 : 		 Концерт ALICE COOPER в Финляндии отменен по "религиозным причинам"

9 авг 2009 : 		 ALICE COOPER отправится в студию в начале 2010

23 июн 2009 : 		 Концерт ALICE COOPER'а в Киеве отменен

7 ноя 2008 : 		 ALICE COOPER ищет молодые таланты для своего шоу

10 сен 2008 : 		 Slash снимется в клипе ALICE'a COOPER'a

5 июн 2008 : 		 Обнародована обложка нового альбома ALICE COOPER

3 июн 2008 : 		 Обнародованы даты выхода нового альбома ALICE COOPER

2 июн 2008 : 		 Обнародован трек-лист нового альбома ALICE COOPER

21 ноя 2007 : 		 ALICE COOPER уже в Москве

4 июл 2007 : 		 Совместное видео ALICE COOPER'а и MARILYN'а MANSON'а в сети

15 май 2007 : 		 BRENT FITZ заменит ERIC'a SINGER'a в австралийском турне ALICE'a COOPER'a

11 май 2007 : 		 Новый сборник от ALICE COOPER

9 май 2007 : 		 ALICE COOPER отложил запись нового диска до 2008 года

2 мар 2007 : 		 ALICE COOPER выпускает новый диск в мае

1 авг 2006 : 		 Концерт ALICE COOPER "The Nightmare Returns" выйдет на DVD

28 мар 2006 : 		 ALICE COOPER: трек-лист DVD/CD "Live In Montreux 2005"

13 сен 2005 : 		 ALICE COOPER: DVD "Good To See You Again" выйдет в ноябре

29 июл 2005 : 		 ALICE COOPER: новый альбом 'Dirty Diamonds' в сети

23 июл 2005 : 		 ALICE COOPER: новый DVD в следующем году

24 май 2005 : 		 ALICE COOPER: Подробности о новом альбоме

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Гитаристка ALICE COOPER хочет собрать группу

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В недавнем интервью BackStory Events гитаристка ALICE COOPER Nita Strauss рассказала о недавно снятом видео и планах на будущее:

«Мы сделали этот клип... Мы планировали только выложить песню, а потом мой бойфренд Josh за неделю до премьеры сказал: "А давай замутим клип". На что я лишь ответила: "Чего? Сейчас? Да у нас нет на это времени". А он мне и отвечает, что это не моя забота. Пришлось согласиться. И в итоге мы сделали видео за четыре дня и были готовы к премьере. И для меня оно по-настоящему отражает песню: сырое и агрессивное. Всё вышло ровно так, как мне хотелось».

Относительно планов на будущее:

«У нас четыре месяца паузы в ALICE, и это редкость в нашем мире. Так что я решила занять эти месяцы. Я собрала свою собственную команду, работаю над музыкой и надеюсь, что у нас уже кое-что будет, прежде чем в апреле я вернусь к своей основной работе».

NITA STRAUSS Assembles Solo Band, Hopes To Release More Music This Spring








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Hellg
1 фев 2017, 13:59		Молодец девка!


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