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Гитаристка ALICE COOPER хочет собрать группу В недавнем интервью BackStory Events гитаристка ALICE COOPER Nita Strauss рассказала о недавно снятом видео и планах на будущее:



«Мы сделали этот клип... Мы планировали только выложить песню, а потом мой бойфренд Josh за неделю до премьеры сказал: "А давай замутим клип". На что я лишь ответила: "Чего? Сейчас? Да у нас нет на это времени". А он мне и отвечает, что это не моя забота. Пришлось согласиться. И в итоге мы сделали видео за четыре дня и были готовы к премьере. И для меня оно по-настоящему отражает песню: сырое и агрессивное. Всё вышло ровно так, как мне хотелось».



Относительно планов на будущее:



«У нас четыре месяца паузы в ALICE, и это редкость в нашем мире. Так что я решила занять эти месяцы. Я собрала свою собственную команду, работаю над музыкой и надеюсь, что у нас уже кое-что будет, прежде чем в апреле я вернусь к своей основной работе».



















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