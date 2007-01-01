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*Opeth*



2 фев 2017 : 		 Гитарист OPETH: «Мы всё ещё металхэды»

24 янв 2017 : 		 Новое видео OPETH

17 янв 2017 : 		 Фронтмен OPETH: «Я сочинил лучшие металл-риффы, слушая старую шнягу, не имеющую отношения к металлу»

28 дек 2016 : 		 Лидера OPETH вырвало на стену, когда он записывал вокал для дебютного EP BLOODBATH

13 дек 2016 : 		 Видео с выступления OPETH

8 дек 2016 : 		 Фронтмен OPETH: «Оставлять детей дома, чтобы поехать в тур, — ужасно»

29 ноя 2016 : 		 Гитарист OPETH рассказал о своих туре и сетлисте мечты

24 ноя 2016 : 		 Mikael Åkerfeldt: «Суть OPETH — в изменениях»

2 ноя 2016 : 		 Фронтмен OPETH о любимых джазовых исполнителях и сложных временах

25 окт 2016 : 		 Лидер OPETH: «Если я сочиню подходящую музыку, то могу использовать гроул»

23 окт 2016 : 		 Фронтмен OPETH о влияниях на новом альбоме и любимой еде

19 окт 2016 : 		 Фронтмен OPETH о новом альбоме, лейбле и пиве

15 окт 2016 : 		 Видео с выступления OPETH

14 окт 2016 : 		 Фронтмен OPETH: «Я не хотел бы, чтобы наша музыка испортилась под влиянием чего-либо»

13 окт 2016 : 		 Лидер OPETH основал клуб металл-джентльменов

12 окт 2016 : 		 Участники OPETH и KATATONIA читали рэп на шведском

12 окт 2016 : 		 Фронтмен OPETH: «Мне неинтересно сочинять музыку для кого-то ещё, кроме себя»

11 окт 2016 : 		 Успехи в чартах OPETH

4 окт 2016 : 		 Видео с выступления OPETH

30 сен 2016 : 		 Лидер OPETH о новом альбоме: «Он о трагической любви»

29 сен 2016 : 		 Новый альбом OPETH доступен для прослушивания

29 сен 2016 : 		 Фронтмен OPETH о названии нового альбома, дочерях и дискомфорте

27 сен 2016 : 		 Фронтмен OPETH: «Отказ от дэт-металлического вокала стал облегчением»

21 сен 2016 : 		 Видео с текстом от OPETH

5 сен 2016 : 		 Новая песня OPETH

3 авг 2016 : 		 Гитарист OPETH сказал, что новый альбом группы более напористый, мрачный и тяжёлый, чем предыдущие два

2 авг 2016 : 		 Видео с текстом от OPETH

1 авг 2016 : 		 Заглавный трек нового альбома OPETH доступен для прослушивания

29 июл 2016 : 		 Новый альбом OPETH выйдет на розовом виниле

26 июл 2016 : 		 Лидер OPETH: «Я не боюсь ничего, когда дело касается музыки»

18 июл 2016 : 		 OPETH опубликовали трек-лист нового альбома

15 июл 2016 : 		 Тизер нового альбома OPETH

17 июн 2016 : 		 OPETH опубликовали видео из студии

15 июн 2016 : 		 OPETH подписали контракт с NUCLEAR BLAST и выпустят новый альбом в этом году

21 май 2016 : 		 Рассказ об автобиографической книге OPETH

3 май 2016 : 		 Концертный альбом OPETH выйдет на виниле

14 апр 2016 : 		 OPETH выпустят светлое пиво

15 мар 2016 : 		 Книга об OPETH выйдет в апреле

4 фев 2016 : 		 Лидер OPETH о переиздании "Deliverance" и "Damnation"

7 янв 2016 : 		 Лидер OPETH не интересуется современным металлом

7 дек 2015 : 		 OPETH выпустили пиво

3 дек 2015 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT: «Я смотрю на каждую новую запись OPETH как на последнюю»

16 ноя 2015 : 		 Лидер OPETH планирует проект на шведском языке

28 окт 2015 : 		 Видео с выступления OPETH

18 окт 2015 : 		 Видео с выступления OPETH

14 окт 2015 : 		 Видео с выступления OPETH

8 окт 2015 : 		 Лидер OPETH: «Не думаю, что буду сочинять суперагрессивную музыку»

7 окт 2015 : 		 Лидер OPETH: «Я не смог бы работать с Ritchie Blackmore'ом»

13 сен 2015 : 		 Переиздание 'Deliverance' и 'Damnation' OPETH выйдет в октябре

3 авг 2015 : 		 Лидер OPETH: «Не думал, что металл-сцена столь консервативна»

1 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления OPETH

29 июл 2015 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT о коммерческой стороне дела

13 июл 2015 : 		 Лидер OPETH: «Мы не рассматриваем группу как машину по заколачиванию бабла»

11 июн 2015 : 		 Лидер OPETH о сольном альбоме

20 май 2015 : 		 Лидер OPETH о критике музыкального направления коллектива

11 май 2015 : 		 OPETH исполняют NAPALM DEATH

22 апр 2015 : 		 Лидер OPETH: «Иногда я хочу бросить занятие музыкой»

18 янв 2015 : 		 Гитарист OPETH не исключает возвращения группы к гроулингу и дет-металлу

5 янв 2015 : 		 Гитарист OPETH: "Мы хотим, чтобы люди уходили с наших концертов..."

30 дек 2014 : 		 Лидер OPETH: «Я пока не задумывался о том, чтобы отойти от дел»

14 дек 2014 : 		 Видео с выступления OPETH

3 дек 2014 : 		 Лидер OPETH любит выступать в «исторических местах»

14 ноя 2014 : 		 OPETH целиком исполнят "Ghost Reveries"

2 ноя 2014 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT по-прежнему считает OPETH частью металлической сцены

27 окт 2014 : 		 Лидер OPETH никогда не обсуждал сайд-проект с BILL'ом KELLIHER'ом и BJÖRN'ом GELOTTE

21 окт 2014 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT заявил, что исполнение большого количества новых песен в туре "Heritage" было ошибкой

18 окт 2014 : 		 Видео с выступления OPETH

14 окт 2014 : 		 Новое видео OPETH

12 сен 2014 : 		 Новая песня OPETH

5 сен 2014 : 		 Лидер OPETH: «Люди должны радоваться, что PINK FLOYD записывают новый альбом»

27 авг 2014 : 		 Лидер OPETH не хотел бы, чтобы журналисты слушали его альбомы до официального выхода

19 авг 2014 : 		 Новый альбом OPETH доступен для прослушивания

1 авг 2014 : 		 Новая песня OPETH

25 июл 2014 : 		 Вокалист OPETH: «Если мы и запишем тяжёлый альбом, то это будет чистый дэт-металл»

8 июн 2014 : 		 Видео полного выступления OPETH

29 май 2014 : 		 Новая песня OPETH

28 май 2014 : 		 Обложка нового альбома OPETH

10 май 2014 : 		 Выход нового альбома OPETH отложен

12 апр 2014 : 		 Видео с выступления OPETH

9 апр 2014 : 		 Новый альбом OPETH выйдет в июне

24 мар 2014 : 		 OPETH надеются выпустить новый альбом в июне

18 дек 2013 : 		 Лидер OPETH отмечен на церемонии SKAP

3 сен 2013 : 		 У OPETH готовы четыре новые песни

22 апр 2013 : 		 Акустика от OPETH

1 апр 2013 : 		 Гитарист OPETH: «Новый альбом будет отличаться от "Heritage"»

19 мар 2013 : 		 Фронтмен OPETH: «Почему METALLICA играют так мало новых песен?»

7 мар 2013 : 		 Лидер OPETH: "Современный тяжелый металл тупой и дерьмовый"

6 дек 2012 : 		 Лидер OPETH о двух новых песнях

20 ноя 2012 : 		 Посуда от OPETH

20 ноя 2012 : 		 Акустика от OPETH

17 ноя 2012 : 		 Видео с выступления OPETH

12 окт 2012 : 		 OPETH выступили в Amusement Park

13 авг 2012 : 		 Фронтмен OPETH начал сочинять материал для следующего альбома

18 июн 2012 : 		 Фронтмен OPETH записал дуэт с легендарным гитаристом GENESIS

19 май 2012 : 		 Mikael Åkerfeldt's (OPETH) сказал, что очень любит ABBA

9 май 2012 : 		 OPETH объяснили причину отмены концерта

9 май 2012 : 		 Вокалист OPETH: "Я не ломал руку и не попадал в аварию!"

8 май 2012 : 		 Вокалист OPETH попал в аварию

1 май 2012 : 		 Видео с выступления OPETH

27 апр 2012 : 		 Фронтмен OPETH: «Я не слушал дэт-металл с начала девяностых годов»

28 мар 2012 : 		 Основатель OPETH David Isberg восстанавливается после нападения

22 мар 2012 : 		 Переиздания альбомов OPETH выйдут в апреле

16 фев 2012 : 		 OPETH побывали в шведском посольстве в Сингапуре

28 окт 2011 : 		 Видео с выступления OPETH

7 окт 2011 : 		 OPETH исполнили фрагмент песни BON JOVI

23 сен 2011 : 		 Новое видео OPETH

14 сен 2011 : 		 OPETH на шведском ТВ

12 сен 2011 : 		 Новый альбом OPETH доступен для прослушивания

8 сен 2011 : 		 Видео с выступления OPETH

12 авг 2011 : 		 Эксклюзивный концерт OPETH выйдет с журналом Rock Hard

28 июл 2011 : 		 Детали нового альбома OPETH

26 июл 2011 : 		 Новая песня OPETH

25 июл 2011 : 		 Видео с выступления OPETH

19 июл 2011 : 		 Новый альбом OPETH выйдет с монетами

11 июл 2011 : 		 Видео с выступления OPETH

8 июл 2011 : 		 Прямая трансляция с выступления OPETH

23 июн 2011 : 		 Фронтмен OPETH: «“Heritage” отличается по звучанию от наших предыдущих альбомов»

20 июн 2011 : 		 Видео с выступления OPETH

16 июн 2011 : 		 Барабанщик WEATHER REPORT на новом альбоме OPETH

16 июн 2011 : 		 Видео с выступления OPETH

13 июн 2011 : 		 OPETH выступили с новым клавишником

3 июн 2011 : 		 OPETH работают с клавишником JOAKIM'ом SVALBERG'ом

1 июн 2011 : 		 Обложка нового альбома OPETH

27 май 2011 : 		 Детали нового альбома OPETH

26 май 2011 : 		 Название нового альбома OPETH

7 апр 2011 : 		 OPETH расстались с клавишником

16 мар 2011 : 		 OPETH, MACHINE HEAD и ROADRUNNER RECORDS празднуют Record Store Day

7 фев 2011 : 		 Лидер OPETH о Гэри Муре

3 дек 2010 : 		 OPETH отправятся в студию в январе

15 окт 2010 : 		 Фронтмен OPETH: «В отношении музыки я не иду на компромисс»

27 сен 2010 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о DVD

14 сен 2010 : 		 Еще один фрагмент нового DVD OPETH

11 сен 2010 : 		 Видео из нового документального фильма OPETH

7 сен 2010 : 		 Превью нового DVD OPETH

26 авг 2010 : 		 Песня от OPETH за 0.00$

21 авг 2010 : 		 Детали специального издания OPETH

17 авг 2010 : 		 OPETH исполнили песню DIO

12 авг 2010 : 		 Клавишник OPETH о 20-летии группы

22 июл 2010 : 		 OPETH выпустят 'In Live Concert At The Royal Albert Hall'

18 май 2010 : 		 Фронтмен OPETH о смерти DIO

16 май 2010 : 		 Конкурс от OPETH

9 май 2010 : 		 "Still Life" OPETH выйдет на виниле

2 май 2010 : 		 Mikael Åkerfeldt: "Не пытайтесь связаться со мной через разные веб-страницы"

13 апр 2010 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о юбилейных выступлениях

19 мар 2010 : 		 Новости от OPETH

1 фев 2010 : 		 OPETH записали песню для компьютерной игры

14 янв 2010 : 		 Mikael Åkerfeldt рассказал о своей модели гитары

7 дек 2009 : 		 Тур OPETH в поддержку альбома "Watershed" завершён

3 дек 2009 : 		 Подробности о мини-туре OPETH в честь 20-летия

30 ноя 2009 : 		 OPETH планируют выступления в честь 20-летнего юбилея

20 ноя 2009 : 		 Участники OPETH, MOTÖRHEAD, AMON AMARTH выступили в поддержку прав животных

12 ноя 2009 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о прошедшем туре

16 окт 2009 : 		 Авария турового автобуса OPETH не была случайностью

1 окт 2009 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о туре Progressive Nation

17 сен 2009 : 		 Фронтмен OPETH хочет записать сольный альбом

16 сен 2009 : 		 Фронтмен OPETH поделился мыслями о новом альбоме KATATONIA

17 авг 2009 : 		 OPETH оконфузились на фестивале

10 июн 2009 : 		 Фронтмен OPETH живёт «двойной жизнью»

28 май 2009 : 		 Бокс-сет OPETH выйдет в Европе

9 апр 2009 : 		 Первая серия альбомов OPETH в коробочной версии уже в продаже

23 мар 2009 : 		 Фронтмен OPETH поделился впечатлениями от норвежского тура

13 мар 2009 : 		 Тур OPETH спонсирует норвежское правительство

18 фев 2009 : 		 Фронтмен OPETH делится новостями из тура

29 янв 2009 : 		 OPETH впервые выступили в Индии

10 янв 2009 : 		 Фронтмен OPETH комментирует поражение на церемонии вручения шведской ГРЭММИ

23 дек 2008 : 		 Фронтмен OPETH рассказывает: "Это был наш самый успешный тур по Европе"

10 дек 2008 : 		 Новый цифровой ЕР от OPETH

10 дек 2008 : 		 OPETH возглавили список лучших альбомов 2008-го года...

3 дек 2008 : 		 Фронтмен OPETH рассказывает о последних новостях группы

26 ноя 2008 : 		 Специальное издание альбомов OPETH

17 ноя 2008 : 		 OPETH впервые выступят в России

14 ноя 2008 : 		 В сети опубликовано новое видео OPETH

23 окт 2008 : 		 OPETH завершили работу над новым клипом

22 окт 2008 : 		 Участники OPETH рассказали о своей музыкальной карьере

14 окт 2008 : 		 Подробности выхода DVD "The Roundhouse Tapes" от OPETH

12 сен 2008 : 		 Новости от фронтмена OPETH

12 авг 2008 : 		 Фронтмен и ударник OPETH выступили с BLOODBATH

23 июл 2008 : 		 Новости от OPETH

30 июн 2008 : 		 Лидер OPETH поправляется после ветрянки

27 июн 2008 : 		 OPETH вынуждены отменить участие в фестивалях

6 июн 2008 : 		 Гастрольные злоключения OPETH в Майами

12 май 2008 : 		 OPETH: бокс-сет "The Candlelight Years" выйдет в июне

24 апр 2008 : 		 OPETH: видео на новую композицию в сети

31 мар 2008 : 		 Обложка нового альбома OPETH

12 мар 2008 : 		 Фронтмен OPETH поделился впечатлениями о "Melloboat"

5 фев 2008 : 		 OPETH записали несколько каверов

4 фев 2008 : 		 Mikael Åkerfeldt комментирует возвращение в BLOODBATH

28 дек 2007 : 		 Фронтмен OPETH рассказал о предстоящем альбоме

13 дек 2007 : 		 Новый DVD OPETH выйдет в сентябре

14 ноя 2007 : 		 OPETH : закончена запись ударных для нового альбома

1 ноя 2007 : 		 OPETH приступают к записи нового альбома

9 окт 2007 : 		 Фронтмен OPETH делится своими впечатлениями

24 авг 2007 : 		 OPETH выпустят новый DVD в начале 2008-го года

22 авг 2007 : 		 OPETH: детали релиза "The Roundhouse Tapes"

18 авг 2007 : 		 OPETH: лейбл разыскивает фото, сделанные фэнами группы

4 июн 2007 : 		 Новый гитарист OPETH: "Я постараюсь стать достойной заменой PETER'у"

28 май 2007 : 		 OPETH сменили гитариста

16 апр 2007 : 		 Подробности о новом DVD OPETH

2 янв 2007 : 		 OPETH: Mikael Åkerfeldt погрузился в творчество

20 окт 2006 : 		 Концерт OPETH в Лондоне, возможно, послужит прообразом DVD

13 сен 2006 : 		 Подробности специального издания OPETH "Ghost Reveries"

15 июн 2006 : 		 OPETH перезапишут кавер "Soldier Of Fortune"

14 май 2006 : 		 Из OPETH ушел ударник

5 ноя 2005 : 		 Фронтмен OPETH делится опытом

3 сен 2005 : 		 Новое видео от OPETH

20 июл 2005 : 		 В сети появились новые сэмплы OPETH

25 июн 2005 : 		 OPETH: новый трек в сети

17 июн 2005 : 		 OPETH: обложка и трэклист нового альбома

24 май 2005 : 		 OPETH: новый альбом осенью

16 фев 2005 : 		 OPETH начнут запись нового альбома в марте

15 апр 2004 : 		 OPETH ищут таланты

13 окт 2003 : 		 OPETH работают над концертником

18 ноя 2002 : 		 Проклятие OPETH

1 окт 2002 : 		 Почти готов новый альбом OPETH

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Гитарист OPETH: «Мы всё ещё металхэды»

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Daniel Jaramillo с сайта Metal Wani недавно взял интервью у гитариста OPETH Fredrik'a Åkesson'a. Выдержки из беседы приведены ниже.

На вопрос о том, были ли изменения в музыкальном направлении после альбома "Watershed" 2008 года преднамеренными или это произошло естественным путём, Fredrik ответил: «Думаю, было и то, и другое. Полагаю, что Mikael, который является пилотом нашей группы и главным композитором, всегда считал так. Во время работы над альбомом "Watershed" он почувствовал, что достиг пика в экстремальном металле, и что группе необходимо сделать что-то совсем другое, иначе настала бы стагнация, и, возможно, группа уже и не существовала бы сейчас.

Мы всё ещё металхэды, мы слушаем много металла, и мы любим тяжёлый металл, нам нравится исполнять старый материал. Мы совсем не сторонимся его из-за какой-то глупой прихоти. Если вы придёте на наш концерт, то непременно сможете отведать этот кусок истории группы.

Но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Я всегда говорю об этом, когда мы выпускаем новый альбом [смеётся]».

Akesson также сказал, что фэны чаще всего просят исполнить вживую композицию "Black Rose Immortal":

«Есть одна песня, которую чаще всего просят исполнить, — это "Black Rose Immortal", она длится 22 минуты. Мы говорили об этом — однажды мы просто сыграем её, даже если она отъест львиную долю сет-листа. Было бы прикольно сыграть один из ранних альбомов, к примеру, первый ["Orchid", 1995]. Он бы зазвучал иначе, чем тогда, и старые песни зажили бы новой жизнью».

OPETH Guitarist: 'We're Still Metalheads'






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