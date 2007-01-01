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Гитарист OPETH : «Мы всё ещё металхэды» Daniel Jaramillo с сайта Metal Wani недавно взял интервью у гитариста OPETH Fredrik'a Åkesson'a. Выдержки из беседы приведены ниже.



На вопрос о том, были ли изменения в музыкальном направлении после альбома "Watershed" 2008 года преднамеренными или это произошло естественным путём, Fredrik ответил: «Думаю, было и то, и другое. Полагаю, что Mikael, который является пилотом нашей группы и главным композитором, всегда считал так. Во время работы над альбомом "Watershed" он почувствовал, что достиг пика в экстремальном металле, и что группе необходимо сделать что-то совсем другое, иначе настала бы стагнация, и, возможно, группа уже и не существовала бы сейчас.



Мы всё ещё металхэды, мы слушаем много металла, и мы любим тяжёлый металл, нам нравится исполнять старый материал. Мы совсем не сторонимся его из-за какой-то глупой прихоти. Если вы придёте на наш концерт, то непременно сможете отведать этот кусок истории группы.



Но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Я всегда говорю об этом, когда мы выпускаем новый альбом [смеётся]».



Akesson также сказал, что фэны чаще всего просят исполнить вживую композицию "Black Rose Immortal":



«Есть одна песня, которую чаще всего просят исполнить, — это "Black Rose Immortal", она длится 22 минуты. Мы говорили об этом — однажды мы просто сыграем её, даже если она отъест львиную долю сет-листа. Было бы прикольно сыграть один из ранних альбомов, к примеру, первый ["Orchid", 1995]. Он бы зазвучал иначе, чем тогда, и старые песни зажили бы новой жизнью».















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