Новый альбом PROCOL HARUM выйдет весной 21 апреля на Eagle Records состоится выход первого за 14 лет студийного альбома PROCOL HARUM "Novum", приуроченный к юбилейному туру в честь 50-летия коллектива. Первый сингл выйдет седьмого апреля.



Трек-лист:



01. I Told On You

02. Last Chance Motel

03. Image Of The Beast

04. Soldier

05. Don't Get Caught

06. Neighbour

07. Sunday Morning

08. Businessman

09. Can't Say That

10. The Only One

11. Somewhen















