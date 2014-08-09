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Концертное видео METALLICA Группа METALLICA опубликовала официальное концертное видео на композицию "Whiplash", съемки которого проходили на выступлении 15 января на Mercedes-Benz Arena, Shanghai, China.



12 февраля группа отыграет в Hollywood Palladium, Los Angeles для держателей карт Citi банка в рамках программы "Citi Sound Vault", в которой также примут участие STING, BECK и THE CHAINSMOKERS.















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