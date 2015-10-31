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Вокалист JUDAS PRIEST о выступлении с BABYMETAL Вокалист JUDAS PRIEST Rob Halford принял участие в выступлении в рамках Musicians Institute Conversation Series и ответил на вопросы собравшихся — видео в пяти частях доступно ниже. В частности, его спросили о выступлении с японской группой BABYMETAL:



«О, это было очень круто. Многие меня стали ненавидеть после этого, что... Да пофигу. Просто пофиг. Моей жизненной философией всегда было "делать то, что тебе хочется, и не позволять никому пытаться остановить тебя". Потому что если вы живёте своей жизнью для себя... Это опасная область в музыкальном мире, потому что наши фанаты, которых я люблю от всего сердца, они как семья. И когда ты в семье, ты очень самоуверен: "Что это он надел?" Ну сами знаете, всё в таком духе. "Что это он забыл с BABYMETAL?" Я же просто хотел это сделать, потому что они меня об этом попросили, и считаю, что было круто, вот и всё. Занавес. А потом ты идёшь на блаббер и видишь, как тысяч пять тебя поносят и кричат: "Ехай на уйх! ехай на уйх! ехай на йух!"».































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