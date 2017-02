сегодня



Новая песня DAMNATION PLAN доступна для прослушивания ниже "Reality Illusion", новая песня финской прогрессив мелодик дэт металл группы DAMNATION PLAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Reality Illusion", релиз которого намечен на первое марта. Сведение материала проводил Dan Swanö (Edge of Sanity, Nightingale, Bloodbath, etc) в Unisound Studios, а его трек-лист выглядит следующим образом:



"Intro"

"Beyond These Walls"

"Rulers Of Truth"

"Rise Of The Messenger"

"Blinded Faith"

"The Empowerment"

"Maze Of Despair"

"Iron Curtain Falls"

"Reality Illusion"

"A Chapter In Greed"

"The Final Destination"









