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*Damnation Plan*



1 фев 2017 : 		 Новая песня DAMNATION PLAN доступна для прослушивания ниже

15 апр 2014 : 		 Видео с текстом от DAMNATION PLAN

16 май 2013 : 		 Новое видео DAMNATION PLAN

8 мар 2013 : 		 Новое видео DAMNATION PLAN

1 фев 2013 : 		 Новая песня DAMNATION PLAN

20 дек 2012 : 		 DAMNATION PLAN на CORONER RECORDS

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Новая песня DAMNATION PLAN доступна для прослушивания ниже

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"Reality Illusion", новая песня финской прогрессив мелодик дэт металл группы DAMNATION PLAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Reality Illusion", релиз которого намечен на первое марта. Сведение материала проводил Dan Swanö (Edge of Sanity, Nightingale, Bloodbath, etc) в Unisound Studios, а его трек-лист выглядит следующим образом:

"Intro"
"Beyond These Walls" 
"Rulers Of Truth"
"Rise Of The Messenger"
"Blinded Faith"
"The Empowerment"
"Maze Of Despair"
"Iron Curtain Falls"
"Reality Illusion"
"A Chapter In Greed"
"The Final Destination"

DAMNATION PLAN - New Album Due In March; Title Track Streaming



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