Первые альбомы THE CROWN выйдут на виниле Metal Blade объявили о планах выпуска виниловых версий двух альбомов THE CROWN, "Hell Is Here" и "Deathrace King":



Hell Is Here

--180g black vinyl

--orange/red-marbled vinyl (limited to 300 copies)

--red/black-marbled vinyl (limited to 200 copies)



Deathrace King

--180g black vinyl

--white/black-marbled vinyl (limited to 300 copies)

--clear white vinyl (limited to 200 copies)









