1 фев 2017 : Вышло переиздание SYRE



Вышло переиздание SYRE Demon Doll Records совместно с Metal Legacy Records выпустили переиздание альбома канадских плохишей SYRE, "Pissed To The Gills", в которое вошел буклет со всеми текстами и историей команды:



“Got The Luv”

“Fight Fire With Fire”

“Hard Time Sayin’ No”

“Wishin’”

“Love Who U You Wanna Love”

“Believe”

“Comin’ Around”

“Need What U Find”

“Same Room”











