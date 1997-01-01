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Вышло переиздание SYRE
Demon Doll Records совместно с Metal Legacy Records выпустили переиздание альбома канадских плохишей SYRE, "Pissed To The Gills", в которое вошел буклет со всеми текстами и историей команды:
“Got The Luv”
“Fight Fire With Fire”
“Hard Time Sayin’ No”
“Wishin’”
“Love Who U You Wanna Love”
“Believe”
“Comin’ Around”
“Need What U Find”
“Same Room”
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