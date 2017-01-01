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Музыканты BETWEEN THE BURIED AND ME, HAKEN, TRIOSCAPES, CYNIC в NOVA COLLECTIVE
"Dancing Machines", новая песня NOVA COLLECTIVE, в состав которой входят участники BETWEEN THE BURIED AND ME, HAKEN, TRIOSCAPES, CYNIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Further Side", выход которого намечен на десятое марта на Metal Blade Records. |
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