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*Tragedy*



1 фев 2017 : 		 Новый альбом TRAGEDY выйдет зимой

10 мар 2015 : 		 Новое видео TRAGEDY

26 сен 2008 : 		 TRAGEDY выпустят металл-трибьют THE BEE GEES

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Новый альбом TRAGEDY выйдет зимой

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Группа TRAGEDY выпустит новую работу, получившую название "The Joy Of Sex", 24 февраля. В альбом войдет одиннадцать треков, среди которых будут “Little Red Corvette” (Prince), “Borderline” (Madonna), “Do You Think I’m Sexy” (Rod Stewart), “Never Gonna Give You Up” (Rick Astley) и “Stayin’ Alive”. Видео на “Stayin’ Alive” было недавно закончено в Нью-Йорке, а в качестве гостя в его съемках принимал участие Dave Hill.

Heavy Metal BEE GEES Tribute TRAGEDY To Release The Joy Of Sex Album In February; How Deep Is Your Mum UK Tour Announced


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