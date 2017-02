сегодня



Новый альбом TRAGEDY выйдет зимой Группа TRAGEDY выпустит новую работу, получившую название "The Joy Of Sex", 24 февраля. В альбом войдет одиннадцать треков, среди которых будут “Little Red Corvette” (Prince), “Borderline” (Madonna), “Do You Think I’m Sexy” (Rod Stewart), “Never Gonna Give You Up” (Rick Astley) и “Stayin’ Alive”. Видео на “Stayin’ Alive” было недавно закончено в Нью-Йорке, а в качестве гостя в его съемках принимал участие Dave Hill.







