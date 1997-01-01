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*Iamfire*



1 фев 2017 : 		 Вышел новый альбом IAMFIRE

11 ноя 2014 : 		 Новое видео IAMFIRE с участием бывшего вокалиста THE HAUNTED

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Вышел новый альбом IAMFIRE

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Группа IAMFIRE, в состав которой входят Peter Dolving (THE HAUNTED, MARY BEATS JANE, DRESS THE DEAD), Mikael Ehlert (BLOOD EAGLE, HATESPHERE) и Peter Ahlers Ohlsen, выпустила долгожданную дебютную работу "From Ashes", сведением которой в 2015 занимался Jacob Bredahl в студии Dead Rat. Партии ударных для альбома записал Ulf Scott Hansen (L.O.C., SUSPEKT, GREAT DECEIVER).

Former THE HAUNTED Frontman PETER DOLVING Releases Debut Album From IAMFIRE


iamfirefromashescd




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