|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Вышел новый альбом IAMFIRE
Группа IAMFIRE, в состав которой входят Peter Dolving (THE HAUNTED, MARY BEATS JANE, DRESS THE DEAD), Mikael Ehlert (BLOOD EAGLE, HATESPHERE) и Peter Ahlers Ohlsen, выпустила долгожданную дебютную работу "From Ashes", сведением которой в 2015 занимался Jacob Bredahl в студии Dead Rat. Партии ударных для альбома записал Ulf Scott Hansen (L.O.C., SUSPEKT, GREAT DECEIVER). |
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).