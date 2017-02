сегодня



Вышел новый альбом IAMFIRE Группа IAMFIRE, в состав которой входят Peter Dolving (THE HAUNTED, MARY BEATS JANE, DRESS THE DEAD), Mikael Ehlert (BLOOD EAGLE, HATESPHERE) и Peter Ahlers Ohlsen, выпустила долгожданную дебютную работу "From Ashes", сведением которой в 2015 занимался Jacob Bredahl в студии Dead Rat. Партии ударных для альбома записал Ulf Scott Hansen (L.O.C., SUSPEKT, GREAT DECEIVER).





From Ashes by IAmFire







