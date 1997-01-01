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Видео с текстом от NICKELBACK NICKELBACK опубликовали официальное видео с текстом на песню "Feed The Machine", которая взята из выходящего девятого июня на BMG альбома "Feed The Machine". С 23 июня по Северной Америке стартует масштабное турне, в ходе которого группа даст сорок четыре выступления. SHAMAN'S HARVEST выступят на разогреве на всех концертах, DAUGHTRY будут играть по городам США, а CHEAP TRICK в западной части канадского тура.



















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